漢堡王「優惠券57折起」限時25天　雞塊下殺7元

▲漢堡王祭出「挖堡再加碼」限時優惠券。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

漢堡王祭出「挖堡再加碼」限時優惠券，8種組合好康下殺57折，像是15塊雞塊只要99元，換算每塊雞塊不到7元。活動即日起至5月17日，於門市出示優惠券或報上代碼即享優惠。

▲挖堡再加碼優惠券內容。※點圖放大

漢堡王「挖堡再加碼」有4款點心優惠餐，包括「雞塊15塊特價99元」，平均每塊6.6元；原價69元的「大薯」、「雞薯條」只要89元就能吃雙份；還有蘋果派2個優惠價79元。

另推4款「雙堡加倍爽」組合，主打雙堡119元起，雙層火烤牛肉堡+雙層小華堡特價149元，現省99元；Q彈海老堡+洋蔥圈烤牛堡119元；海鮮與雞肉控最愛「雙層田園華鱈魚堡+美式花生雙層脆雞堡」則只需花159元就能吃到。

以上優惠不適用機場店、科技廠店、南投服務區及兒童樂園店。

▲三商炸雞買6送6剩今天。

另外，拿坡里29日前可享「買6塊烤雞送2支山賊烤雞翅」，原價520元、特價199元；同時還有「買6塊炸雞送6顆蛋塔」，特價390元。外送及西湖店不適用。

三商炸雞「炸雞買6送6」今日則是最後1天，精選墨西哥辣醬翅腿及原味胡椒翅腿，原價318元、特價169元；5月27日前再推「6塊檸檬雞翅」優惠，原價390元、特價199元。內用、外帶皆適用。