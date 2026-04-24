正妹潑水節「遭射迷姦藥」案情大反轉！　泰警：驗血無GHB

▲當事女子參加完潑水節活動後出現抽搐、口吐白沫以及昏迷等症狀。（圖／翻攝自Facebook）



記者王佩翊／編譯

泰國潑水節期間，一名泰國女子在TikTok上聲稱自己在曼谷夜店參加活動時，遭水槍噴射含有俗稱迷姦藥「GHB」的液體，導致全身抽搐、口吐白沫，昏迷送醫，貼文迅速在泰國與海外社群媒體引爆熱議。然而，泰國警方4月24日公布最新驗血結果，澄清該名女子體內並未檢出GHB或任何有害物質，整起事件出現重大反轉。

事件起點 夜店潑水變昏迷送醫

當事女子4月13日透過TikTok帳號@jeeppji發文，並附上自己躺在病床上的照片。她指出，自己與男友當晚10時抵達曼谷知名夜店Route 66參加潑水節慶祝活動，不料短短1小時後便出現劇烈抽搐、口吐白沫等症狀，最終失去意識被緊急送往醫院。

她強調，全程都由男友陪同，兩人共喝同一瓶有蓋飲料，她也從未接受陌生人遞來的酒水，然而男友毫無異狀，只有她一人病倒。她因此懷疑，問題可能出在現場有人多次朝她的臉部及嘴巴噴水，推測藥物是透過水槍進入體內。

懷疑水槍是藥物載體 私立醫院出具診斷書

GHB是一種強效中樞神經抑制劑，少量攝取可能導致頭暈與意識混亂，大量則可能引發抽搐甚至長時間昏迷，因其常被用於性侵或搶劫犯罪，故俗稱「迷姦藥」。該女子發文後，她的私立醫院診斷書中確實列有GHB相關字樣，因此在國內外都引發網友熱烈討論。

她也表示，在醫院期間得知當晚不只她一人出現類似症狀。然而有部分網友質疑，GHB價格高昂，且透過水槍噴灑的方式能否讓藥物真正發揮效果，劑量上仍存疑。

貼文引爆跨國關注 也招來批評聲浪

這起事件不僅在泰國本地迅速擴散，也吸引大批中國網友轉發討論，部分人士表示對前往泰國旅遊感到憂慮。然而，也有不少聲音對此說法持懷疑態度，認為當事人可能為了博取關注而誇大其詞，甚至有泰國網友批評她的發文傷害了泰國的觀光形象以及潑水節的聲譽。

面對外界質疑，該女子選擇公開醫療證明回應，並堅持自己並無作假意圖。

▲女子強調，自己絕無說謊，醫院最初診斷證明的確出現GHB。（圖／翻攝自Facebook）



向警方報案 正式啟動調查程序

在輿論持續發酵後，該名女子決定在4月20日前往曼谷馬卡桑警察局（Makkasan Police Station）正式報案並錄取口供，同時配合前往警察總醫院（Police General Hospital）接受GHB專業檢驗。

驗血結果出爐 體內無GHB亦無其他有害物質

警方4月24日公布最終檢驗結果，指出該女子體內並未檢出GHB、其他毒品或任何有害物質，無論是4月24日的最新採樣，還是事發當日私立醫院所採集的血液樣本，結果均為陰性。

對於診斷書中曾提及GHB一事，院方澄清，當時列出該物質純屬根據患者症狀與現有資訊所做的「推測性假設」，並非確診結論。

警方為泰國觀光護航 籲勿散布未經證實消息

泰國警方表示，理解該名女子在娛樂場所出現異常症狀後的擔憂，但同時向海外網友喊話，強調泰國以及潑水節對旅客而言仍然安全，呼籲民眾以官方管道的資訊為準，切勿轉發未經查證的謠言與不實內容。