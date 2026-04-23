7成消費者網購「放購物車沒立刻買」　調查：3到7天成下單關鍵期

▲近7成消費者逛購物網站時，曾將商品加入購物車卻未立即購買。（示意圖／CFP）



生活中心／台北報導

一項最新調查發現，近7成消費者逛購物網站時，曾將商品加入購物車卻未立即購買，顯示從比價、跨平台比較到等待優惠，購物車已成為消費者進行價格與風險管理的重要工具。根據調查，在「想買到真的買」的過程中，3至7天是關鍵轉單期，而最終促成下單的關鍵，往往不是猶豫或拖延，而是「確認真的需要」。

本次調查由東方線上消費者研究集團執行，透過「東方快線」網路調查完成，有效樣本數1,000份，涵蓋台灣本島20至64歲男女，於95%信心水準下，抽樣誤差為±3.1%。

購物車成消費決策工具 可暫存、比較與觀望

調查顯示，69.2%的消費者曾「將商品加入購物車但未立即結帳」，尤其女性占比顯著比男性高，47.6%的女性表示每次如此與經常如此。

至於先將商品加入購物車的原因，主要是「單純喜歡，先存起來避免之後找不到」（62.6%）；其次為「想確認加上運費、手續費或折扣後的最終價格」（57.3%）；以及「集中管理後再決策」（56.5%）。

更特別的是30歲以上的消費者會透過購物車確認最終商品價格；20至29歲的消費者則享受將商品加入購物車的快感；整體來看，40歲以上族群偏理性比較商品與價格，年輕族群更偏向預算限制。

放入購物車3至7天是關鍵期 逾5成消費者7天內結帳

將網購商品放入購物車，通常多久才會決定結帳？調查結果顯示，放入購物車後3至7天為關鍵購買期。57.6%的消費者會在7天內完成結帳，其中商品停留於購物車約7天（28.0%）為高峰，可見放入購物車後3至7天是從「有興趣」轉為「實際購買」的重要轉折點。

且結帳時間點也有世代差異，40代消費者有高達51.7%會將商品放置超過一個月甚至未購買，最為審慎；相較之下，60代族群決策速度較快，多集中於2至3天內完成結帳。

而促成購買的關鍵因素，76.1%的消費者表示是在「確認真的需要」後才會結帳，其次才是降價通知或優惠券（55.4%）及節慶折扣（44.7%）。整體而言，促銷雖具誘因，但消費決策的核心仍回歸於實際需求的確認。

把購物車變成決策加速器 分眾經營轉換效能

東方線上指出，不同年齡層在決策節奏與資訊需求上存在差異，讓購物車不再只是暫存空間，而是品牌與消費者互動、推進決策的重要節點。

尤其各年齡層的消費取向呈現明顯差異：30代族群偏重效率與理性評估，傾向快速比較價格與條件；40歲以上族群則更重視資訊完整性與透明度，決策前會進行更全面的內容確認；而50至60代族群則相對依賴提醒機制，如Email或推播通知，並將其視為品牌貼心服務的一環。

在此趨勢下，品牌亦可進一步將購物車打造為「決策加速器」，透過優化資訊呈現與溝通策略，有效縮短消費者從猶豫到下單的決策路徑，進而提升整體轉換效能。

