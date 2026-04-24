中信行員劫後餘生畫面曝！2F救生繩垂降逃命　激動互擁頻拭淚

記者黃彥傑、黃資真／台北報導

台北市大安區忠孝東路四段71號、中信銀行忠孝分行今(24日)下午驚傳搶案！林姓男子(31歲)攜帶BB槍與假的手榴彈，挾持余姓經理到金庫搶走1千萬，隨即被趕到現場的員警壓制，幸無人傷亡。而中信銀行內的行員在順利逃生後，流淚擁抱彼此的畫面也曝光。

▲北市忠孝東路四段中信銀行遭搶，劫後餘生的行員淚擁彼此。（圖／記者黃彥傑翻攝）



據了解，余姓經理被林嫌挾持到金庫取錢時，有部分行員趁機跑到2樓辦公室，並將門反鎖，保全立刻指示他們利用辦公室內的救生繩，垂降到樓下，才順利逃出。

監視器畫面也拍下劫後餘生的行員們激動落淚，相互擁抱，還頻頻拭淚，慶幸彼此都平安無事。

▲林姓犯嫌因經濟壓力犯案。（圖／記者黃彥傑攝）



台北市警察局長林炎田指出，警方在下午3點32分獲報中信銀行遭搶，而林嫌攜帶BB槍與假的手榴彈，進到銀行裡面稱要搶劫，希望行員配合，因此挾持了余姓經理與行員，進到金庫內部。

林嫌也準備齊全，帶了行李箱迅速往裡面塞了共1千萬元的錢磚，但同時間李姓派出所所長帶著2名同仁於獲報3分鐘後火速趕抵現場，接著線上警力與霹靂小組陸續趕到現場，對峙約10幾分鐘後，於下午3點50分成功制伏壓制林嫌，並保全了行李箱與現金。

林炎田局長表示，經理僅受到驚嚇，幸並未受傷，目前已知林嫌是因經濟壓力才會到銀行搶劫，所幸行員機警，迅速報案，警察才能火速抵達現場逮捕犯嫌，後續會進一步進行現場勘驗，進行更詳細的調查。

▲行員利用逃生繩垂降逃生。（圖／記者黃彥傑攝）