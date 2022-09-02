ET專訪／都市計畫博士接棒挑戰市長　蔡適應：不讓基隆走回頭路！

◎ 採訪／陶本和、郭世賢

◎ 攝影／徐文彬、黃國霖

文／郭世賢、陶本和

基隆市從八年前吊車尾的邊緣城市，逐漸蛻變成為國際化都市，也是綠色執政、品質保證的典範，在這樣的氛圍壓力下，民進黨立委蔡適應接下持續綠色執政的挑戰，他接受《ETtoday新聞雲》專訪時強調，「接棒基隆、延續光榮，要讓基隆人找回自信與驕傲」！

▲蔡適應身為11次公督聯盟公告為優秀立委。（圖／攝影中心攝）

蔡適應年輕時，到處打工賺學費，畢業後當職業軍人，退伍後擔任8年立委助理、3屆市議員，經過20多年的努力，成為民進黨的新生代明星，2022九合一大選，更接棒參選基隆市長，希望延續現任市長林右昌在基隆打下的政治基礎。蔡適應說，他的人生幾乎所有的時間都在基隆，一直深耕基隆，在基隆服務。他心存感念的說，「感謝基隆人給予一個出身平凡的年輕人機會」，不過，他現在要尋求另一個機會「接棒基隆」。

「基隆市因為一直以來，都是基隆港的腹地，幾乎是個邊緣化的都市」蔡適應一開口就這樣說，他說，「基隆曾經是一個在地人、外地人都不抱持太大希望的城市，在雙北強大磁吸效應，以及過去政治人物不重視的情況下，儼然逃不了被邊緣化命運。」但是在右昌市長任內，用了8年的時間，翻轉基隆，而他將會持續進步前行，把右昌市長的好成績，當作前進的原動力，讓「基隆ING」持續。

蔡適應表示，基隆曾經是最後一名的都市，透過右昌市長將近8年的努力，基隆人重新建立起城市光榮感，2022年他決定要接棒右昌市長來參選基隆市長，他期待基隆翻轉後的市政目標能夠延續下去，所以他提出「基隆❤️ING」，過去他和右昌市長合作，讓基隆市翻轉了起來，這樣的成果也反應在基隆人82%的市民滿意度，他認為基隆正在進行的翻轉、不能中斷，基隆❤️ING、基隆進行式。

蔡適應說，自己11次被公督盟評選為優秀立委，未來若能獲得選民認同當選，蔡適應說：「我也會在市長職務上繼續努力，翻轉城市要一棒接一棒，我本身是台北大學都市計畫博士，他有自信能夠讓市政規劃延續，還有相關市政工作可以無縫接軌！」他說，有右昌、有適應，基隆人不走回頭路。