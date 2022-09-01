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父母學歷低！國立碩士男「自揹學貸苦讀」　出社會後狂嫌棄

擁有高學歷的男網友看不起父母。（示意圖／PAKUTASO）

▲擁有高學歷的男網友看不起父母。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

學歷很重要，但並不代表一切。一名男網友抱怨，父母教育不高，長大後漸漸發現父母有些地方確實沒什麼成就，不想學習，常常說一些負面的情緒字眼，難怪這輩子都沒成就。

原PO以「學歷高了開始看不起父母」為題表示，因為父母教育不高，工作也就一般，以前對父母還會心存感激，把他養大，但長大後漸漸發現父母有些地方確實沒什麼成就，導致思維一直停留，在相處上出現裂痕。之後因為對未知領域很有興趣，也想讓學歷看起來漂亮，他自己負擔學貸，完成碩士學歷。

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原PO透露，國立大學碩士畢業、工作一段時間後，身邊同事幾乎都是高學歷畢業，雖然有壓力，但相處下來以及能力或是溝通上不得不說都蠻有效率的，真的有好隊友每件事都是事半功倍，做起事來特別有成就感，反過來看父母，因為教育程度上的不同，造成認知理解的懸殊，漸漸地溝通上出現隔閡，就不想再跟他們講話。

原PO直言，「覺得很累，他們不懂，有時候因為科技時代一直在滾動前進，他們不想學習，常常說一些負面情緒字眼，也難怪這輩子都沒成就。」他認為，學歷不代表一切，但卻是一段歷練，相信基本上能繼續讀上去且畢業的，基本上都是蠻有上進學習心態，真的很佩服那種活到老學到老的長輩，永遠把學習當一種生活態度，保有好奇之心，不是人過半百而停止前進。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「在人生不上不下的階段都會冒出一些詭異的想法，等你站得更高能看得更遠了，這種想法就會自然而然消失了」、「怎麼說呢，看不起父母這種話，我連想都沒想過」、「越飽滿的稻穗彎越低，真的不要自我感覺太良好，學歷不是一切，你看到的世界也不是全世界，沒有父母哪來的你」。

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