　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

辦公室偷拍性愛過程！截圖問前女友「爽嗎」　打工男下場曝

手機,滑手機,低頭族,傳訊息,電話。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲台中一男子分手後不滿前女友不回訊息，傳交往期間偷錄的性愛片截圖給她，還問她「爽嗎」。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／台中報導

台中一劉姓男子和女友琳琳(化名)分手後，因不滿琳琳不看他訊息也不接電話，把之前用監視器偷拍的性愛片截圖傳給她，還問「爽嗎？」逼她回應。琳琳收到訊息後才發現自己被偷拍，提告求償100萬元。台中地院審理，依妨害秘密罪、強制罪，判劉男應執行拘役70日，可易科罰金7萬元，民事部分則判賠20萬元，全案還可上訴。

判決書指出，劉男和女友琳琳前年分手後，持續傳簡訊騷擾她，但琳琳皆沒有回應，去年7月劉男又撥打LINE電話給琳琳，琳琳還是不接，讓劉男心中相當不滿，同日深夜傳LINE大罵「X你媽的」，並傳交往期間偷拍的性愛影片截圖給她，還問「爽嗎？」，脅迫琳琳點開訊息閱讀。

琳琳收到性愛影片截圖才發現，原來交往期間她到劉男辦公室發生關係時，劉男偷裝監視錄影器，將2人性愛過程竊錄下來，憤而報警，向劉男提告求償100萬元。

法官審酌劉男犯後坦承犯行，自陳在朋友餐廳打工，月薪2萬，要養1名女兒等生活情狀，依妨害秘密罪、強制罪，判劉男應執行拘役70日，可易科罰金7萬元，民事部分則判賠20萬元，全案還可上訴。

ET快訊
辦公室偷拍性愛過程　男截圖問前女友「爽嗎」
歌迷遭轟「沒水準」　五堅情道歉了
金門頻遭大陸無人機侵擾　國防部「1張圖反擊」
新北某開發公司門口疑有爆裂物！　警拆解內容物曝
快訊／高雄連4天爆停電！禍首又換了
快訊／仇警網紅慘了！「爸爸陪同」現身台南二分局　真實身分曝光
他起底鄭寶清「網軍公司」　指稱也在幫新黨、民眾黨
變天時間曝！又有颱風　1圖秒懂一週天氣變化

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

轟！雲林雜貨店氣爆　婦人炊事不慎多處灼傷送醫

長文悼念殉職2同仁　派出所長悲嘆：你們只是放假了吧？

快訊／高雄連4天爆停電！禍首又換了…這次是「天公伯」害的

仇警網紅慘了！「爸爸陪同」現身台南二分局　真實身分曝光

快訊／高雄午後大雨釀路樹倒塌！1車遭狠壓…他急趕現場喊倒楣

新北五股某開發公司門口疑有爆裂物！放一周了...警拆解內容物曝

台東關山拉力賽車　改裝車輛違規駛入市區被開單

台南警喊嚴辦！仇警網紅再嗆「一定不起訴」　網怒灌爆臉書

辦公室偷拍性愛過程！截圖問前女友「爽嗎」　打工男下場曝

屏鵝公路例假日交通「掌舵人」之一　枋寮建興所長感謝家人體諒

翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危

便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

高雄球棒隊出沒攔車猛砸窗　2阿嬤奮勇勸架！網：Respect

妹子解剖課徒手抓青蛙　崩潰尖叫：怎麼這麼肥

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

趙小僑帶女兒回家「婆婆抱孫哭了」　劉子銓「狂聞她嫩腳」超寵親不停

三寶神之傾角靠左右轉　網：壓車外內外沒毛病XD

轟！雲林雜貨店氣爆　婦人炊事不慎多處灼傷送醫

長文悼念殉職2同仁　派出所長悲嘆：你們只是放假了吧？

快訊／高雄連4天爆停電！禍首又換了…這次是「天公伯」害的

仇警網紅慘了！「爸爸陪同」現身台南二分局　真實身分曝光

快訊／高雄午後大雨釀路樹倒塌！1車遭狠壓…他急趕現場喊倒楣

新北五股某開發公司門口疑有爆裂物！放一周了...警拆解內容物曝

台東關山拉力賽車　改裝車輛違規駛入市區被開單

台南警喊嚴辦！仇警網紅再嗆「一定不起訴」　網怒灌爆臉書

辦公室偷拍性愛過程！截圖問前女友「爽嗎」　打工男下場曝

屏鵝公路例假日交通「掌舵人」之一　枋寮建興所長感謝家人體諒

超派擬鱷龜厭洗刷殼上青苔　「哈氣爆走」衝撞鞋架拖鞋落一地

轟！雲林雜貨店氣爆　婦人炊事不慎多處灼傷送醫

路邊遇怪人「一對眼抱頭狂奔」　媽看監視器崩潰：他剛殺了我女兒

飯前先吃5食物「清腸道又會瘦」！營養師認證：增添飽足感

「女籃傳奇」進軍柏力力　劉君儀：盼彰化孩子勇敢追夢

常毛手毛腳！公公半夜敲門問「7個字」　人妻崩潰：怎麼跟老公說

跟嘉南大圳同年生！鹽埕92年透天厝4600萬賣　仲介揭買方用途

「比7等狗狗饋頭」下秒被咬爆　飼主嘆：怎麼跟我想的不一樣

陳時中發言人莊瑞雄南投現身　幫好友蔡培慧站台

DC「人事大地震」換回亨利卡維爾！　知情人爆：三週前已穿回超人裝

以為他睡著了！媽放慢動作拿衣服　回頭驚見兒子「坐起微笑」秒嚇瘋

社會熱門新聞

即／花蓮外役監逃犯抓到了！許亞倫苗栗落網

網紅酸殉職2警　台南警將嚴辦

快訊／2陸男爬上金門大橋橋墩　滿身傷待援

大貨車疑闖紅燈未減速　騎士頭遭輾「腦漿四溢」

凃明誠同學以可樂送他最後一程　回嗆酸警網紅

男大生夜衝陽明山遭罰18萬！攔檢畫面曝光

新莊公寓凌晨大火　直播主買宵夜返家傻眼

嫩妻自爆喜歡被男人玩　綠夫開條件：每天％一次

長榮出事了！台北港卸櫃7貨櫃掉落畫面曝光

沒開車到高雄連收11張繳費通知...一查已淪AB車

即／新北五股「疑被放爆裂物」！現場拉起封鎖線調查中

台大女學生宿舍頂樓墜落！送醫不治

小三「裸體熱舞」娛人夫！要賠正宮35萬

16人從KK園區返台　3男遭通緝疑人蛇共犯

更多熱門

相關新聞

拒當豬仔遭虐拍裸照　22歲人蛇首腦收押禁見

拒當豬仔遭虐拍裸照　22歲人蛇首腦收押禁見

留姓男子組人蛇集團，以高薪誘騙民眾赴東南亞工作，當中白姓男子經友人介紹加入欲赴泰國打工，但白男見媒體大肆宣導赴柬埔寨遭囚，因此打消出國念頭，慘被對方以「介紹女生」為由，拐到山上慘遭凌虐毆打，拍裸照、逼簽本票，警方循線逮捕6人，檢方複訊後認留嫌等涉犯違反人口犯運法等罪，向法院聲押，法院裁定留男羈押禁見。

轉賣700女偷拍片月撈10萬　噁男下場曝

轉賣700女偷拍片月撈10萬　噁男下場曝

傳強制員工放假　群創駁：鼓勵同仁連續休假的「充電計畫」！

傳強制員工放假　群創駁：鼓勵同仁連續休假的「充電計畫」！

洋裝妹搭捷運被偷拍　狼刪光影片「但監視器沒刪」

洋裝妹搭捷運被偷拍　狼刪光影片「但監視器沒刪」

13個週一摩鐵約戰！他偷拍「激情肉色片」G了

13個週一摩鐵約戰！他偷拍「激情肉色片」G了

關鍵字：

偷拍強制性愛片

讀者迴響

熱門新聞

閨蜜愛穿瑜伽褲　「下面形狀明顯」阿伯猛盯

LINE新功能！群組也可以「@ALL」　網友怨：希望能關閉

他曝「有錢人的家」長這樣　全場嚇慘了

S2O驚見「女體盛」辣妹躺平任食

才宣布交台灣男友　陸生網紅被母勸分手

即／花蓮外役監逃犯抓到了！許亞倫苗栗落網

被反鎖浴室3天靠自來水求生！她留絕望遺書

網紅酸殉職2警　台南警將嚴辦

今全台變天！大雷雨地區曝　恐有新颱預估路徑出爐

男友撞爛賓士！女友下衣失蹤「正面照曝光」

近視士兵沒戴眼鏡　「長官看成靶」一槍命中

曾排隊搶喝！「爆紅手搖飲」消失街頭

快訊／2陸男爬上金門大橋橋墩　滿身傷待援

呂捷遭廢死支持者嗆聲！不忍回擊了

BY2妹Yumi暴瘦「大腿像筷子」親姊罕發文

更多

最夯影音

更多
翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危

翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危
便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面