辦公室偷拍性愛過程！截圖問前女友「爽嗎」　打工男下場曝

▲台中一男子分手後不滿前女友不回訊息，傳交往期間偷錄的性愛片截圖給她，還問她「爽嗎」。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／台中報導

台中一劉姓男子和女友琳琳(化名)分手後，因不滿琳琳不看他訊息也不接電話，把之前用監視器偷拍的性愛片截圖傳給她，還問「爽嗎？」逼她回應。琳琳收到訊息後才發現自己被偷拍，提告求償100萬元。台中地院審理，依妨害秘密罪、強制罪，判劉男應執行拘役70日，可易科罰金7萬元，民事部分則判賠20萬元，全案還可上訴。

判決書指出，劉男和女友琳琳前年分手後，持續傳簡訊騷擾她，但琳琳皆沒有回應，去年7月劉男又撥打LINE電話給琳琳，琳琳還是不接，讓劉男心中相當不滿，同日深夜傳LINE大罵「X你媽的」，並傳交往期間偷拍的性愛影片截圖給她，還問「爽嗎？」，脅迫琳琳點開訊息閱讀。

琳琳收到性愛影片截圖才發現，原來交往期間她到劉男辦公室發生關係時，劉男偷裝監視錄影器，將2人性愛過程竊錄下來，憤而報警，向劉男提告求償100萬元。

法官審酌劉男犯後坦承犯行，自陳在朋友餐廳打工，月薪2萬，要養1名女兒等生活情狀，依妨害秘密罪、強制罪，判劉男應執行拘役70日，可易科罰金7萬元，民事部分則判賠20萬元，全案還可上訴。