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全台首隻校犬變狗醫生！會聽學生講故事　小一生看到牠就不緊張了　

▲▼ 全台第一隻高學歷「狗醫生」。（圖／記者戴上容翻攝）

▲「狗醫生」柴哥仔細聽學生講故事。（下圖同／新北市動保處提供

記者戴上容／新北報導

公柴犬「柴哥」今年6月在新北動保處媒合下進到五股國小擔任校園犬，訓犬師對柴哥展開狗醫生訓練，過去生性好動的「柴哥」在教育薰陶下完成基礎課程，現在是一隻愛聽小朋友講故事的小狗，未來的一個月，牠要學習中級課程，是國內第1隻被台灣狗醫生協會評為，可以往專業治療領域幫助病人治療發展的校園犬，有望為動物輔助活動暨治療領域注入一股新活力。

▲▼ 全台第一隻高學歷「狗醫生」。（圖／記者戴上容翻攝）

五股國小在今年6月經新北市政府動保處媒合下增添一隻公柴犬「柴哥」為新校園犬，也是全市第95隻校園犬貓，柴哥在校方細心帶領下，協助許多孩子學習，甚至主動帶領孩子說故事，能聽孩子完整讀完故事書。

每日負責照顧柴哥的事務組長呂雅萍表示：「剛開始照顧柴哥時，感覺到牠驚人活力，經過訓練發現牠學習快速且性格穩定，牠現在可以耐心聽完一個個孩子說故事，因輔導主任姚立德和校長曾進發建議朝向狗醫生之路邁進，牠現在每日辛苦地按照訓犬師所開列課表持續不斷指導，讓柴哥更加穩定，接下來柴哥將於9月份進行中階班課程，預計一年後取得「狗醫生」認證，讓柴哥發揮更大效益進入社區、社福單位或是醫療院所服務」。

▲▼ 全台第一隻高學歷「狗醫生」。（圖／記者戴上容翻攝）

▲柴哥是學校之寶，入校時全校轟動

校長曾進發表示，柴哥是學校之寶，入校時全校轟動， 8月27日為學校小一迎新活動，當天師長在學校迎接小一新鮮人外，柴哥及其同胞胎妹旺柴同時也扮演迎賓大使，在校門口歡迎小朋友和家長，深獲小朋友喜愛，舒緩小一生緊張感。柴哥已完成狗醫生基礎班課程，準備往難度更高中級課程前進。

台灣狗醫生協會創辦人陳秀宜表示，平均每年有近百隻流浪犬隻參加狗醫生培訓課程，但能持之以恆走到最後一哩路，並且成功通過認證的大約只有2%，牠們不僅能讓病人及身心障礙人士都能感受到動物無條件的愛，也能進入醫療體系成為治療計畫的一部分。五股校犬柴哥的穩定性及陪伴能力是有目共睹的，牠能夠理解人類社會中的點點滴滴，此外陪伴小孩安心入眠，聽孩童說故事，陪同散步，這些都是狗醫生中不可或缺的特質。▲▼ 全台第一隻高學歷「狗醫生」。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市動保處表示，新北市50所校園內共有95隻犬貓，是全國最多校犬貓的城市，其中柴哥也是接受各種訓練後才進入校園，讓學生能感受犬隻各種行為所表達的含義，達到人犬互利的互動方式，將來成為狗醫生，更能為城市創造出人與動物和諧共處的空間，建構友善動物的社會。

▲▼ 全台第一隻高學歷「狗醫生」。（圖／記者戴上容翻攝）

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