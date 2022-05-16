中部以北11縣市大雨特報！　降雨趨緩、回暖要等到這天

▲氣象局針對中部以北等11縣市發布大雨特報。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

受鋒面位於巴士海峽加上東北季風影響，今（16日）天氣水氣多，各地都有雨，有11縣市已發佈大雨特報，氣象局指出，今北台灣最高溫不會超過20度，其他地區則落在23度，甚至以下，整天感受濕涼，預計明天白天東北季風減弱，氣溫逐漸回升到週三。

氣象局技正王君賢表示，受東北季風影響，今各地感受濕涼，清晨最低溫在新北石門、苗栗西湖14.7度，桃園楊梅15度，今天到明天清晨是最涼的時候，北台灣最高溫不會超過20度，其他地區23度，甚至以下，預計明天清晨北台灣仍有最低溫14上下，大台北都會區約16度，其他地區18、19度，直到明天白天東北季風逐漸減弱，氣溫一路回升到週三，西半部將有29至30度左右。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲11縣市大雨特報 。（圖／氣象局提供）



王君賢說，鋒面在巴士海峽南部，一整天都有下雨情況，以中部以北、基隆北海岸和東部山區最明顯，目前也針對11縣市發布大雨特報，包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣和花蓮縣。

王君賢指出，明天白天開始降雨趨緩，轉多雲，大台北地區偶爾會有飄雨狀況，午後中南部山區降雨，到週四這段時間水氣最少，週五到週日受另一波鋒面影響，各地又都要轉為有雨天氣型態。