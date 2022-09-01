軒嵐諾最快明晨海警！藤原+貝他雙效應　「勾型路徑」今北台防大雨

▲軒嵐諾潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

強颱「軒嵐諾」逼近，從潛勢路徑圖來觀察，軒嵐諾因「藤原效應」偏西南前進，未來將在宮古島南方海面整併另一熱帶低壓成為一個大型颱風，並轉向偏北，經宮古、石垣島附近北上。氣象專家透露，明晨台灣已經有發佈海警的條件。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，因「藤原效應」第11號強颱「軒嵐諾」在琉球南方海面，偏西南前進，另一「熱帶低壓」在「軒嵐諾」東南東方，朝西北西前進，兩者將在宮古島南方海面逐漸整併成一個「大型颱風」，移速減慢、滯留打轉；原橫亙在颱風北方「副熱帶高壓」，因北方槽線接近及大型颱風的「貝他效應」(βeffect)而減弱，「軒嵐諾」再轉向偏北，經宮古、石垣島附近北上，暴風圈通過台灣東側海面。

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▲左圖：1日4時紅外線色調強化雲圖顯示，強颱「軒嵐諾」颱風眼清淅可見、結構紮實。(圖擷自tropical tidbits)右圖： 1日2時中央氣象局「路徑潛勢預圖」顯示，第11號強颱「軒嵐諾」在琉球南方海面，偏西南前進，另一「熱帶低壓」在「軒嵐諾」東方，朝西北西前進，兩者將在宮古島南方海面逐漸整併成一個「大型」颱風，移速減慢、滯留打轉；再轉向偏北，經宮古、石垣島附近北上。「不確定性」(紅框)仍很大。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

吳德榮透露，明(2日)晨已有發布海上警報的條件。不過「不確定性」仍很大，應持續密切觀察。另外今(1)日起至下週日(4)日上半天，「軒嵐諾」外圍環流影響，北部、東北部轉陰有雨，將帶來連續多日的大量降雨，北台灣缺水壓力可望獲得紓解，山區也要注意坍方、落石等現象。其他地區受到影響相對較小，偶有局部陣雨的機率。

明日起至週六北台陸地及各沿海地區易有強陣風出現，海面風浪增強，海邊有長浪，皆應注意！北台明顯轉涼，中南部氣溫略下降，仍稍偏熱。今日各地區氣溫：北部24至30度，中部24至33度，南部24至35度，東部22至35度。

最新模式模擬顯示，下週日下半天起至下週三(7日)「軒嵐諾」漸遠離、但天氣仍不穩定，各地有局部短暫陣雨或雷雨的機率。