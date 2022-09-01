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開放日本免簽證自由行？　林氏璧曝2關鍵：年底能達成算快了

記者黃翊婷／綜合報導

旅日達人、前台大感染科醫師林氏璧赴日旅遊40天，直到8月15日才返回台灣。關於何時可以開放日本免簽證自由行，林氏璧推測，若要開放旅行團主要看台灣，若是自由行則要看日方，但這之中還有很多變數，要是在年底的聖誕節假期或明年寒假可以達成，「我覺得已經是非常快了。」

▲▼邊境管制,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,境外移入,鎖國,檢疫,陰性證明,旅遊泡泡,行李托運,機票劃位,團客,旅行團,地勤,登機證。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾期待邊境開放後可以出國旅行。（資料照／記者李毓康攝）

林氏璧在部落格「林氏璧和美狐團三狐的小天地」PO文中提到，日本首相岸田文雄日前宣布，針對邊境管制政策將朝兩個方向前進，包含自9月7日起每日外國人入境人數上限提升至5萬人，以及允許沒有添乘員（類似領隊或導遊）陪同的旅行團；至於Package Tour，這是旅行社推出包含旅館、機票的商品，但和台灣民眾理解的「出團」不太一樣，是個人旅行和團體旅行之間的一個詞，推出的旅行社要負一定責任，而在日本，就算只有一個人也可以成團。

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林氏璧在文中整理各方資料並分析，面對日本新制，我國交通部觀光局表示，若是由台灣旅行社組團出發至日本，仍屬於禁團令的範圍，如果由旅行社販售機加酒自由行或引薦給當地地接旅行社，則不屬於禁團令的範圍，也就是說，日本這波放寬規定比較像是類自由行，出發前要先有當地旅行社做擔保，「不管這是不是變相的放寬，機加酒商品變成可以賣了，但目前還是照樣要找個日本旅行社擔任你的受入責任者，拿到受付濟證（負責你在日本如果染疫的後續處理），照樣要申請簽證，現在簽證大排長龍都排隊到10月底去了。」

▲▼和服體驗，和服租借，穿和服，租和服，日本女子。（圖／記者蔡玟君攝）

▲現在國人前往日本還是要跟團、申請簽證。（資料照／記者蔡玟君攝）

至於台日雙方的邊境開放可能程度、台灣民眾何時可以免簽證前往日本自由行，林氏璧認為，日本9月7日起放寬入境限制，打過3劑疫苗者免持PCR證明，但還是要跟團、申請簽證，詳細的解封藍圖還不是很明確；台灣的部分，指揮中心有公布清楚的步驟，BA.5疫情預計9月底到達高峰，10月初若疫情下降才會開始開放邊境，包含開放3+4（7天都可1人1室）、提高入境總量、開放部分旅行團、開放0+7等等。

林氏璧說，開放部分旅行團這一點，究竟是要開放外國人來台還是開放國人出國，交通部觀光局目前規劃開放「先入境再出境」，入境旅客率先鎖定來台觀光的日本旅客，「所以你說，到底何時能開放到跟團（主要看台灣方）、自由行（主要看日本方），還有何時回國可以『0+7』就好？我個人覺得還是很多變數呀。如果在年底的聖誕假期或是明年寒假可以真的走到以上這些開放，我覺得已經是非常快了。」

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日本自助旅遊中毒者發佈於 2022年8月30日 星期二

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