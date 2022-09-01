公公借手機買春！人妻幫兒放音樂跳出「色色訊息」氣炸：超噁心

▲一名人妻透露，借公公備用機使用，對方卻經常會用該手機買春、網路交友。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

結婚後和另一半家人的相處，也是婚姻中的一大課題。一名人妻抱怨，她的公公已經76歲了，卻經常會透過手機買春、買壯陽藥、網路交友，某次公公因手機壞掉向老公借備用機使用，半年後返還，手機卻開始經常跳出色情訊息，讓她相當傻眼，怒轟「看到這樣的公公就覺得非常噁心！」

一名人妻在臉書社團發文表示，公婆感情非常不好，早已分房睡多年，雖然這不關他們夫妻倆的事，但對於公公種種「老當益壯」的行徑感到相當反感，然而小孩每個禮拜都會去公婆家2天，自己原本是完全不干涉先生還有小孩跟公婆接觸，不過公公種種脫序的行為也讓她開始擔心，「我是不是也要干涉他們跟阿公阿嬤相處？」

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▲公公脫序行徑讓夫妻倆都覺得很困擾。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

人妻透露，日前公公手機壞掉又不想買新的，就跟她老公借了備用機去使用，而那台備用機是她拿來給小孩在睡前放音樂用的，不料半年後拿回備用機，卻經常看到一些不堪入目的訊息跳出，後來公公似乎是發現老公也知情，於是就叫網路交友的對象改成用Line連繫，但該手機還是經常跳出色情、壯陽藥、賣春的訊息，讓他們夫妻倆相當困擾，「我們到底該怎麼去處理？」

貼文一曝光，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言「76歲還這樣勇健」、「妳要注意的是，妳老公以後也會變成妳公公」、「老公不處理的話，妳黑臉就要扮強硬一點，直接跟他們那邊不來往」、「76歲了還玩得起來，再玩也沒多久了，保護好妳自己的家庭與財物，在沒出大狀況的前提下，就讓你公公順其自然吧」。

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