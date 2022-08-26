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10點後禁用手機！高二生「10條守則」全場超衝擊　看色情圖也不行

▲▼男學生,國中生,高中生。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者周亭瑋／綜合報導

「望子成龍，望女成鳳。」這是許多父母對孩子的期許，但過分強加的壓力，不僅讓人喘不過氣，也可能引發衝突。就有網友看到一張「高二生的學習守則」，其中不少規定有些不盡人情，而眾人看完也傻眼，不禁感嘆「根本想逼死小孩。」

網友在「爆廢公社」發文驚呼，這張「手機使用與學習努力目標」是在PTT看到的，高二這樣好像有點管得太嚴了，還有第3點也太狠，「誰做得到啦？」

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▲10點後禁用手機！高二生「10條守則」全場驚呆。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲學習目標與手機使用的規定。（圖／翻攝自爆廢公社）

從截圖中可見，上面共列出10點：

1.晚上11點以前洗澡，非因考試或寫作業，12點前熄燈睡覺，熄燈後不可偷用手機。

2.如果來電顯示是父母打的，一定要接聽或回電。

3.不能利用手機瀏覽色情圖片，不能發送身體隱私部位的圖片，也不能用手機或簡訊方式說一些害別人的話。

4.周一到周五，平日放學手機10點以後停止使用，除非有特殊原因。

5.須配合參加父親指定的比賽，例如科展、發明展、技藝競賽或作業。

6.每周讀一篇英文短文、查完不認識的單字並通過測驗，若未通過，停止使用手機、iPad等3C產品。

▲▼ 。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

▲多益考900分，可拿到5千元獎金。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

7.如果月考排名掉10名以外，手機沒收不能使用。

8.國、英、數主科月考（同時）維持全班前5名，獎金1000元。

9.若違反以上規定，父母有權將這部手機收回。

10.學習歷程挑戰目標：

．多益900分（達標獎金5000元）
．發明獎金牌（達標獎金5000元）
．科展特優（達標獎金5000元）
．參加全美展（達標獎金5000元）
．至少參加兩種技藝競賽並獲獎（達標獎金3000元）

對此，網友們一致搖頭，紛紛直言「果然是典型的亞洲父母，有可能自己做不到的，要求兒女幫你達到。用一部手機，就想控制自己兒女的人生走向，兒女長大後反噬，到時別怪自己」、「第5點是在開玩笑吧？如果說小孩有興趣就算了，沒興趣是逼死誰」、「這孩子活在地獄裡」、「要不要申請勞保算了，有沒有三節禮金」、「不能看圖片沒說不能看影片呀」、「不能瀏覽色色網頁的手機，還要它幹嘛」。

▲上廁所玩手機。（圖／翻攝自Unsplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

但也有人緩頰，表示「除了生活規範以外，大部分是激勵條件，頂多不拿而已，有什麼困難的」、「還好吧？這感覺自我規定也是應該的」、「還不錯啊。先把規則講好，避免重度使用，沒收也有依據，不會因為父母哪天看你不順眼就被亂罵」、「哪裡嚴格？高二欸...早點睡應該的啊，手機是想玩到幾點，獎金真多」。

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