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大陸 大陸焦點 特派現場

深圳首現BF.15變異株多區封控　遭批「核酸之都」出行查24小時PCR

▲▼ 深圳,深圳疫情,大陸疫情。（圖／視覺中國）

▲龍崗區封控情況。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸深圳近日首次發現新冠BF.15變異株，當地再度加大防疫力度，稱「人、物、環境都要嚴防死守」，包括6個街道實施4天管控、地鐵和公車大範圍停運等。另外，今（31）日通報的其中一位確診個案居住地為「橋底」，引發網友熱議。

▲▼ 深圳,深圳疫情,大陸疫情。（圖／視覺中國）

▲深圳居民排隊做核酸。（圖／視覺中國）

據深圳衛健委通報，市疾控中心對8月23日以來的所有病例均進行了病毒的基因組序列比對分析，結果顯示，大多數個案感染毒株為BF.15變異株（BA.5.2.1的子分支），為深圳本地首次發現；部分個案感染毒株為BA.5.2、BA.5.2.1和BA.2.2變異株；不排除個案由境外輸入引發本地感染的可能。

在「嚴防死守」的防疫政策下， 福田區、羅湖區、龍崗區29日起實行管控，包括各類卡口嚴格查驗24小時核酸（PCR）陰性證明或24小時內核酸採樣記錄，居民進出須在「電子哨兵」打卡登記或掃「場所碼」；全面實行「居民白名單制」管理。

另外還強化社會面管控，嚴格限制人員聚集，包括居民非必要不外出；電影院、健身房、棋牌室、酒吧、KTV等室內密閉場所暫停營業；所有培訓機構（含托管）暫停線下服務；大型活動暫停舉辦等。

▲▼ 深圳,深圳疫情,大陸疫情。（圖／視覺中國）

▲出門回家也要查PCR。（圖／視覺中國）

由於深圳規定每24小時就要接受核酸檢測，否則無法上班、購物等，甚至無法返回所住社區，被形容是「核酸之都」。另外，今（31）日的疫情通報引發熱議，內容顯示，「病例15」是一個40歲男子，居住在福田區南園街道華強南立交橋底，在社區篩查中發現。

網友紛紛表示，「是不是我們說的天橋底？」、「看著好心酸」、「其實現在好多人沒有工作，沒錢租房，只能流浪，反正挺不容易的」、「在深圳沒有人能逃得過做核酸」。不過也有人指出，「挺好的，大家都安心」。

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