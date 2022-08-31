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9／1防疫新制一次看！入境鬆綁、快篩實名制「4大措施」明上路

▲▼九一防疫新制。（圖／指揮中心提供）

▲九一防疫新制。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情持續，9月1日起有多防疫新規定上路，中央流行疫情指揮中心今（31）日整理4大措施一次看，在入境部分，入境者可「自駕」前往檢疫處所、進行「3+4」居家檢疫，後4天隔離改為可「1人1室」；另快篩部分，第五輪快篩實名制9/1開賣，每身份證字號最多可以購買2份、65歲以上長者可獲得5劑免費快篩。

入境旅客可自行駕車前往檢疫處所

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中央流行疫情指揮中心今日宣布，明天起，開放入境旅客可自行駕車前往檢疫處所。提醒返國欲自行開車前往檢疫處所之旅客務必遵守中央流行疫情指揮中心所訂之各項防疫規範，依機場指定動線至停車場取車，並儘速至檢疫處所。

各機場已指定自駕車輛所應停放地點，並設置入境旅客專用動線，沿途增設宣導告示引導旅客至停車場取車，其中：桃園機場第一航廈為2號停車場、第二航廈為4號停車場，松山機場為第1、2號戶外停車場，小港機場為國際航廈前停車場（C、D區），臺中機場為地下1樓停車場（自駕停車區）。

民航局也提醒，自駕旅客請全程佩帶口罩，繳費時注意手部清潔消毒，不得以租車方式開車返家，取車後應儘速至檢疫處所，勿至其他處逗留，勿接觸其他民眾，並建議參照防疫車隊及親友接送防疫規範，於抵達檢疫處所後，對全車內外消毒，針對碰觸區域，如車門把手、方向盤、座椅、安全帶、行李放置處等擦拭消毒。

▲▼開放自駕手板與旅客防疫措施說明。（圖／指揮中心提供）

▲開放自駕旅客防疫措施說明。（圖／指揮中心提供）

入境「3+4」居家檢疫，後4天隔離改為可「1人1室」

9月1日起(表定航班抵臺時間)，入境檢疫措施維持3天居家檢疫及4天自主防疫，後4天自主防疫檢疫處所調整為「1人1室」，相關規定如下：

一、 檢疫天數及處所

(一) 3天居家檢疫：維持「符合1人1戶條件之自宅或親友住所」或「防疫旅宿」。

(二) 4天自主防疫：
1. 得以符合1人1室條件之自宅或親友住所進行自主防疫，1人1室以單獨房間含獨立衛浴設備為原則，但不可入住一般旅宿。
2. 由3天居家檢疫處所返回符合1人1室之處所進行自主防疫，無需向地方政府申請自主防疫期間地點異動作業。

▲9月1日起國外入境居家檢疫「3+4」的後4天自主防疫規定放寬，期間可返家。（圖／記者高堂堯攝）

▲9月1日起國外入境居家檢疫「3+4」的後4天自主防疫規定放寬，期間可返家。（圖／指揮中心提供）

第五輪家用抗原快篩試劑實名制

因應民眾購買家用抗原快篩試劑之需求，9月1日起實施第五輪家用抗原快篩試劑實名制。

指揮中心指出，目前實名制家用抗原快篩試劑貨源充足，為滿足民眾購買之需求，維持至多可購買2份(10劑)，並可分成1次或2次購買(可代購)，售價仍維持每份(5劑)500元，籲請有需求的民眾，可持健保卡至販售實名制家用抗原快篩試劑的健保特約藥局與衛生所購買。

▲▼第五輪家用快篩實名制九一上路。（圖／指揮中心提供）

▲第五輪家用快篩實名制九一上路。（圖／指揮中心提供）

65歲以上長者可領免費快篩

自今(2022)年9月1日起，民眾可持65歲以上長者(1957年(含)以前出生)健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑，以提供長者更足量的家用抗原快篩試劑。

指揮中心說明，65歲以上長者約有399萬餘人，預計配發家用抗原快篩試數量約1,995.5萬劑。此免費領取份數，不會計算入實名制的購買資格，亦即曾經購買過實名制快篩的65歲以上長者，仍可再免費領取一次一份5劑之快篩試劑。領取地點為全國近5千家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局及衛生所。

▲▼65歲以上長者9/1起免費領5劑快篩試劑。（圖／指揮中心提供）

▲65歲以上長者9/1起免費領5劑快篩試劑。（圖／指揮中心提供）

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