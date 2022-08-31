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蝦皮賣精油打擊同業！留惡評「擦了紅腫」　男大生噴10萬換緩刑

▲工作，辦公室，打電腦，壓力，上班族，勞工，員工。（圖／pakutaso）

▲高雄一名大學生在蝦皮賣精油，為打擊同業，竟到同業商場上留下不實的惡評。（示意圖／pakutaso）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一何姓大學生在蝦皮賣精油，看到有商家跟他賣一樣的產品，竟到對方賣場上發表不實使用心得，表示「擦了有些紅腫」、「是不是有參雜其他成分呢？」，惡意中傷賣家商譽，經商家提告，一審判何男應執行拘役50日，可易科罰金5萬元，商家再上訴，何男連忙拿出10萬元積極和商家和解，二審判何男可緩刑2年。

判決書指出，何男在蝦皮購物商城販賣香茅油、精油等商品，見童姓女子經營的賣場也賣相同的商品，價格又比他便宜，為了搶生意，去年6月6日刻意向友人借手機，在童女賣場發表「擦了有些紅腫」、「疑似過敏反應，聞了覺得味道有點怪異刺鼻」等不實使用心得。

過了一個禮拜，何男又跟另一個朋友借手機，再到童女賣場留言「是不是有參雜其他成分呢？為什麼擦在手臂上沒多久後非常癢，還紅紅的，到底怎麼回事？使用前還有詢問老闆可不可以噴在皮膚上的說，是朋友介紹給我購買的(看您賣場還有其他客人評價說擦了有紅腫過敏反應的樣子)」，評論童女的商品品質有問題。

童女發現這些惡意留言後，直接蒐證報警處理，何男也在警詢時坦承犯行，經高雄地院審理，一審法官認為何男發表不實評論，導致童女賣場聲譽下跌，影響營業，犯後雖坦承犯行，但因童女不願和解而尚未適度補償，審酌何男還在念大學，依文字誹謗罪，應執行拘役50日，可易科罰金5萬元。童女再上訴，何男連忙拿出10萬元達成和解，二審法官判他可緩刑2年。

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