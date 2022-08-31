女生秒吞「嘉明」代表很愛他？　許藍方2原因解答

記者黃翊婷／綜合報導

最美性學博士許藍方經常在社群平台分享性知識，日前她上傳一部短片回答粉絲提問，口交時女方豪不猶豫吞精，是否代表很愛男方。她認為可能原因有兩個，一是嚇到或嗆到，二是不想吐出來讓男方沒面子，至於要如何判斷彼此之間到底有沒有愛，還是要真的相處過後，雙方是否「在乎」彼此的感受，才能知道。

▲許藍方認為「在乎」才能看出彼此之間有沒有愛。（圖／翻攝自Facebook／許藍方博士 Dr. Gracie）

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許藍方在YouTube頻道「許藍方博士 Dr. Gracie」的影片中提到，有人提問口交時女方豪不猶豫吞精，是否代表很愛男方，但她覺得女方當下會有「吞下去」的反應，與愛不愛男方完全沒有關係，原因有兩個，一是女方嚇到或嗆到，那真的吞下去會比較安全，第二是不想讓男方沒有面子，「難道她要在你面前吐出來，吐到你臉上讓你沒有面子嗎？」

許藍方分析，女方愛男方的情況下當然會選擇吞下去或是忍著先不吐出來，但這不代表愛，愛不愛是要看有沒有用心相處，女方是否知道男方喜歡什麼、不喜歡什麼，男方又是否知道女方的喜好，兩個人之間的互相才是愛不愛彼此、在不在乎彼此，「她知道你找不到她會擔心，你知道她需要你跟她報平安，這樣子的在乎才是我認為感受到愛的動作，可是這些動作你看不到。」