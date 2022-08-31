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輕鬆瘦身法！網紅都靠「它」提升被動循環！

▲▼石墨烯塑崩褲,塑崩未來褲,林美秀,吳淡如,劉品言,3D體雕技術。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

由林美秀、吳淡如代言的「石墨烯塑崩褲」從去年火紅至今，今年夏季再加入劉品言代言新款的「塑崩未來褲」，讓新款上市不到半年就熱銷20萬條。除了黑科技「石墨烯」材質的加持外，獨家的「3D體雕技術」再配上時尚的莫蘭迪色系讓不少消費者表示：塑身效果簡直比萬元訂製款塑身褲款還要好，不僅收腹、提臀、顯腿長，就像廣告詞一樣“讓肉肉進去，讓線條出來”，而且顏色真的很好看！

▲▼石墨烯塑崩褲,塑崩未來褲,林美秀,吳淡如,劉品言,3D體雕技術。（圖／業者提供）

塑崩織法x 3D體雕技術　展現女性最完美的身型

「塑崩未來褲」不僅讓許多時尚達人、藝人、節目、雜誌都爭相介紹外，甚至夯到國外，還一度缺貨讓廠商緊急追加訂單。身材圓潤的林美秀表示：「因為有七個好看的顏色，每天都可以變化穿搭，讓風格也能很多變，一點都不無聊，而且質感繽紛！五個部位都有加壓升級，讓每個人都能擁有名模腿！塑崩未來褲，是我的藏肉神褲！」業者表示：為了達到最好的紡織效果，特別引進價值千萬紡織機台、運用獨家的「塑崩織法」加上「3D體雕技術」，所以才能有超強的雕塑效果；「塑崩未來褲」不只是運動塑身褲，它也是百搭的穿搭單品，不管居家風、運動風、時尚風，都能展現女性最完美的身型。

▲▼石墨烯塑崩褲,塑崩未來褲,林美秀,吳淡如,劉品言,3D體雕技術。（圖／業者提供）

▲▼石墨烯塑崩褲,塑崩未來褲,林美秀,吳淡如,劉品言,3D體雕技術。（圖／業者提供）

「衝擊型遠紅外線」石墨烯效果提升24倍！98%消費者「有感瘦」！
夏天穿依然透氣涼爽、不悶熱

「塑崩未來褲」將石墨烯材質再進化，從二維材料升級成三維結構的「HSG+三層石墨烯」，透過分子旋轉操作，產生莫爾超晶格現象。石墨烯晶格化後，會放大其物理特性，使遠紅外線能量每秒產生24次的分子衝撞，比起單層放射型遠紅外線，可以使能量、穿透力、增加循環代謝力、快速導入導出等效果更大幅提升，所以就算夏天穿上也能透氣涼爽、不悶熱，走路10分鐘，就能達到30分鐘慢跑的運動效果，持續一周就可以感受腰、臀、腿圍顯瘦的效果，搭配簡單運動，有消費者一周就輕鬆甩掉1~2公斤，只要持續產生被動循環一段時間後就能讓身體輕鬆記憶瘦感，想不瘦都難。

▲▼石墨烯塑崩褲,塑崩未來褲,林美秀,吳淡如,劉品言,3D體雕技術。（圖／業者提供）

▲▼石墨烯塑崩褲,塑崩未來褲,林美秀,吳淡如,劉品言,3D體雕技術。（圖／業者提供）

類醫美效果「藏肉神褲」再肉都有S曲線！

另外，在五大部位導入的獨家「3D體雕技術」，腰部的「X型支撐」，能強化腰線、阻止腰後肉溢出；腹部的「V型蜂巢編織」，利用隱形束腹把多餘的腰腹肉內推，可以讓腰腹肉內縮5~8公分；臀腿處的「花托堤上提區」可收服內外側大腿肉、並將臀部線條集中托高，視覺上讓腿長多5公分；髖部跟小腿都有舒壓的按摩編織設計，能通膽經外還能告別蘿蔔腿；且不分尺寸，從22腰到46腰都能穿得下，能讓任何身型的下半身瞬間收肉、有感拉提，達到類醫美的視覺效果，難怪會造成這麼大的轟動，甚至還被網友被封為是「藏肉神褲」。

▲▼石墨烯塑崩褲,塑崩未來褲,林美秀,吳淡如,劉品言,3D體雕技術。（圖／業者提供）

▲▼石墨烯塑崩褲,塑崩未來褲,林美秀,吳淡如,劉品言,3D體雕技術。（圖／業者提供）

同時塑身又瘦身「塑崩未來褲」哪裡買?
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7Rs
●EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/ZNE6g
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/tOIZI0ZCd3Y

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