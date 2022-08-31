不到六萬入手新款電動機車？開學購車祕技全公開

▲新登場的Gogoro Delight，主打女生專用新車吸引各界目光。（圖／記者楊詩益攝）



消費中心／綜合報導

暑假已進入尾聲，不少大學新鮮人已開始為新學期做準備，騎著一台兼具時尚潮流且性能好的電動機車，不僅打工上學都方便，還能到處趴趴走，相信是許多大學生的夢想清單之一！想不到現在不到六萬就能入手超潮Gogoro電動機車，盤點最優惠買法快筆記下來，讓學生族直接少打工好幾天！

▲Gogoro Delight許多貼心細膩的設計，火速收服女孩們的心。（圖／記者張慶輝攝）

新車款Gogoro Delight討論度爆棚！盤點各縣市最新優惠

創新、智能又兼具時尚美型的Gogoro電動機車，一直是很多年輕族群的夢想車款，除了全台各縣市政府相繼祭出萬元補助金之外，近期Gogoro門市推出眾多好康優惠，尤其主打好騎又體貼的「Gogoro Delight」全新車款更是一推出就火速收服女孩們的心。

縣市 補助金額 入手價 台北市 27,300 62,680* 新北市 19,300 70,680 桃園市 27,300 62,680* 台中市 20,300 69680 台南市 17,300 72,680 高雄市 17,300 72,680

（資料來源：Gogoro官網）

許多人都知道，想買電動機車可得好好把握全台縣市政府的獎勵補助款，盤點六都補助金額（如表格），以台北市及桃園市補助27,300元，居全台最高。若以Gogoro Delight BASIC建議售價89,980元為例，在台北及桃園兩縣市購買並申請汰購補助，最低價只要62,680元就能開心牽新車。

以為這樣就夠省了嗎？最近有網友進一步發現隱藏版密技，算一算不到6萬就能入手最新款的Gogoro！

騎GoShare自動累積購車金最高再抵3,600元，不到6萬牽新車！

有網友分享，透過GoShare租用Gogoro電動機車，不僅可搶先體驗品牌電動機車的騎乘經驗，還能參加APP內推出的「GoShare小豬撲滿」功能順便累積購車金，購車最高再抵3,600元，還可以額外搭配最高1,500元門市配件金，非常划算！

▲現在持國泰世華任一信用卡或金融卡支付GoShare騎乘費用，每趟就可以存入Gogoro購車金，至全台 Gogoro 實體門市購買任一車款時可直接折抵！

現在租 GoShare 只要使用國泰世華任一信用卡或金融卡支付GoShare費用，每趟就能存入50元Gogoro購車夢想金；如果刷國泰世華CUBE卡還可以加速升級獎勵，每趟直接獲得150元，最高可累積到3,600元。

▲若刷國泰世華CUBE卡更能升級獎勵，每趟快速獲得150元，最高可累積至3,600元！

9/7前，到全台Gogoro實體門市購買任一車款即可全額折抵小豬撲滿內的獎勵金，也就是說，除了前述汰購補助最低價購車價62,680元，還可再折3,600元，等於用最低59,080元的夢幻價格將Gogoro Delight BASIC騎回家，現在還額外加贈最高1,500元門市配件金，實在省很大！

活動期間，還有其他多重騎乘好康，包含持CUBE卡於國泰世華網銀APP領取回饋，即享趟趟9%回饋無上限，及單月最高領取350元騎乘金獎勵。適合正打算入手Gogoro電動機車的新鮮人，把握暑假最後時間邊玩邊省，把優惠通通賺起來。