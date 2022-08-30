暢遊花蓮不用開車！搭台灣好行還能抽Gogoro　有套票超划算

▲配合花蓮轉運站7月1日起正式啟用，台灣好行310太魯閣線及304洄瀾東海岸線，起站已調整至花蓮轉運站。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮旅遊正夯，想到花蓮體驗好山好水好風景，搭乘台灣好行310太魯閣線、304洄瀾東海岸線，不用自己開車，輕鬆又便利，購買1日券還有機會抽中Gogoro等好禮！

觀光處長張志翔表示，為提供旅客便利的大眾運輸服務，縣府推動台灣好行310太魯閣線及304洄瀾東海岸線，並配合花蓮轉運站於7月1日起正式啟用，將2線起站調整至花蓮轉運站，旅客從花蓮轉運站搭乘2條台灣好行路線，就可以抵達七星潭、太魯閣國家公園、石梯坪等花蓮熱門景點，輕鬆飽覽太魯閣峭壁峽谷及東部海岸無敵海景，適合各地自由行旅客選擇搭乘，2線均可使用電子票證、行動支付或1日券搭乘，現在購買1日券，除了可到路線沿線19家業者憑券消費享優惠折扣，另外於10月14日前上網登錄票券資訊，還可以參加抽獎活動，有機會抽中Gogoro等好禮，千萬別錯過！

▲購買1日券還有機會抽中Gogoro等好禮。

此外，縣府今年度特別推出3款超值套票，包含「太魯閣勇士套票」1,250元，為310太魯閣線結合303縱谷花蓮線1日券及賞鯨船票；「東海岸稱霸套票」1,550元，為304洄瀾東海岸線結合309玉長豐濱線1日券及賞鯨船票；「北花線客運聯票」550元，為1663 南港-花蓮單程票及310太魯閣線1日券，此3款超值套票串聯花蓮四大台灣好行路線「303縱谷花蓮線」、「304洄瀾東海岸線」、「309玉長豐濱線」、「310太魯閣線」及北花線國道客運，也讓喜愛賞鯨活動、想輕鬆暢遊花蓮的旅客，有更多元的旅遊選擇，以上套票均可在7-11 ibon、KKday及果果旅行社購買。

張志翔也提醒遊客，路線均實施相關防疫措施，請遊客落實戴口罩等防疫規範，守護大家的健康，安心遊花蓮。詳細路線資訊及抽獎辦法請至

台灣好行太魯閣線

（https://www.taiwantrip.com.tw/Frontend/Route/Select_p?RouteID=R0071）、台灣好行洄瀾東海岸線（https://www.taiwantrip.com.tw/Frontend/Route/Select_p?RouteID=R0048）、抽獎資訊（https://reurl.cc/xQ0q1z）、優惠店家資訊（https://reurl.cc/GEKz1A）