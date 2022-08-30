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大陸 大陸焦點 特派現場

他領養拉布拉多「隔天就賣掉」！威脅原飼主付贖金：不給就殺來吃

拉布拉多。（圖／CC0圖庫）

▲男子認養拉布拉多，隔天就賣掉，還要求原飼主支付萬元贖金，否則就將狗殺了。（示意圖／CC0圖庫）

記者柯振中／綜合報導

廣東深圳的陳姓女子因為工作問題，於是將家中2歲大的拉布拉多送養，只有收下8.8元（人民幣，下同，約新台幣39元）的認養紅包意思一下，沒想到收養者竟反悔，還要求陳女交付3,000元（約新台幣1萬3,200元）的贖金，否則就將狗殺了，引起熱烈討論。

綜合陸媒報導，陳女因為工作的關係，經常不在家，害怕家中的拉布拉多會太孤獨，於是上網發佈了領養訊息，希望能找到愛心人士來將狗帶走。

後來有名男子與陳女聯繫，雙方約定好21日到深圳接狗，陳女也只收了8.8元（約新台幣39元）的領養紅包，就同意對方來將狗接走。

沒想到，男子接狗當天就反悔，請朋友開車來領狗，接走以後也沒有按照約定拍影片回報，隔天更告知「狗已經賣了」。陳女一聽嚇了一大跳，立刻告知要將狗接回，就會要給錢也沒關係。

▲▼拉布拉多。（圖／翻攝微博）

▲男子帶走拉布拉多，隔天就抓去賣掉。（圖／翻攝微博）

男子一聽，立刻開口要求3,000元（約新台幣1萬3,200元）贖金，且期限只到當晚，否則就會叫人把狗殺了。陳女相當崩潰，上網搜尋才發現，男子竟是慣犯，常以領養狗狗為由，向原飼主勒贖，有許多人受害。

男子事後也坦承，自己領養狗狗以後，會賣給狗販子，但否認敲詐勒索的行為，因為狗領養後「是自己的了」，怎麼處置都與原飼主無關了，想賣點錢也很正常。

對此，北京大成律師事務所的律師柴欣認為，雖然男子領養時給了紅包，但不視為正常買賣，因為價格遠低於行情價，應認定為有附加條件的贈與，男子將狗賣給狗肉餐館、狗販子，那麼原飼主有權主張返還。

此外，柴欣表示，即便狗狗已經給出，拿別人的東西威脅，只要能讓受害人產生恐懼害怕心理，就一樣能夠成敲詐勒索，受害人沒給錢也算敲詐未遂。

因此，柴欣指出，男子威脅、索要錢財的行為涉嫌敲詐勒索，根據《刑法》相關規定，可處3年以下有期徒刑、拘役或管制，並科或易科罰金。目前陳女已經報警，詳細案情仍待釐清。

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