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高雄首納評鑑「2餐廳摘一星」！　17間入選米其林...20家列必比登

▲2022米其林指南，Liberté。（圖／記者林敬旻攝）

▲2022米其林指南，高雄Liberté餐廳獲一星肯定。（圖／記者林敬旻攝）

記者許宥孺／高雄報導

2022《台北、台中、台南＆高雄米其林指南》出爐，高雄首度納入評鑑就有2家餐廳成功摘星，分別是「Liberte'」與「承 Sho」均榮獲米其林一星肯定。另外還有17間米其林入選餐廳，以及上週出爐的20家必比登餐廳，總計39間店家留名米其林歷史。

▲2022米其林一星，承 Sho。（圖／記者林敬旻攝）

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▲2022米其林指南，高雄承Sho餐廳獲米其林一星肯定。（圖／記者林敬旻攝）

觀光局長周玲妏指出，旅行就是為尋找美景、品嚐美食，去年觀光局即攜手餐廳業者備戰米其林，辦理「摘星指南-高雄米其林之旅」分享會；今年初邀集高雄具有60家摘星潛力的餐酒館、高端餐飲名店，發行「Bon Appétit ! Kaohsiung高雄餐盤發見計畫」地圖，4月也邀請到星級主廚江振誠，分享其在各式料理創作的心路歷程及想法，提供高雄餐飲業者許多寶貴的意見與建議。

▲【承Sho】招牌菜-讓人為之驚豔與讚嘆的野菜沙拉 。（圖／高雄市觀光局提供）

▲承Sho招牌菜-讓人為之驚豔與讚嘆的野菜沙拉 。（圖／高雄市觀光局提供）

▲Liberté的招牌酥皮清湯讓人體驗fine dining的高度。（圖／高雄市觀光局提供）

▲Liberté的招牌酥皮清湯。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局長周玲妏說，今日公布的米其林星級與入選餐廳名單，包括Liberté及承Sho 2家1星餐廳及美享地、Thomas Chien、Stage 5、Ukai-tei、Marc L³、Nibbon等，在高雄餐盤發見計畫地圖內早已有跡可尋，引起饕客及評審關注，其他米其林入選餐廳還有福園、紅陶上海湯包、弄盞欣悅、Capstone Steakhouse、蟳之屋、海光俱樂部中餐廳、長生29、台南旺、冬瓜與胖子、薩瑪法國小館、好蟳屋等17間。

▲【Liberté】餐廳典雅裝潢，低調卻藏不住其風采。（圖／高雄市觀光局提供）

▲Liberté餐廳典雅裝潢，低調卻藏不住其風采。（圖／高雄市觀光局提供）

▲承Sho餐廳內透露著來自日本「傳Den」的一脈特色。（圖／高雄市觀光局提供）

▲承Sho餐廳內透露著來自日本「傳Den」的一脈特色。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局表示，首度納入評選的高雄就有兩家餐廳「Liberté」、「承Sho」獲得一星肯定的好成績。「Liberté」是從東京落腳高雄的Fine Dining餐廳，大廚武田健志曾在法國工作，善於結合在地風土條件食材、特色佐料、火後掌控、時間控制等完美結合，其作品色彩奔放、層次豐富，更呈現出時令變化的細膩，實為經典之作。

而同樣獲得一星肯定的「承Sho」，則是日本「傳」（Den）首間海外姊妹店，也是近兩年在高雄備受矚目的高端餐廳，由主廚藤本詳一主理，因應時令及節氣，在臺灣各處取材，在細膩經典的菜色中，更融入主廚活潑而充滿趣味的個性，也把台灣特有食材的特色發揮的淋漓盡致，雙雙躋身米其林星級餐廳，成功為高雄摘下星級殊榮。

市長陳其邁表示，近2年高雄能見度大增，也吸引許多海內外大廠及優秀人才陸續聚集高雄，也帶來許多不同的飲食文化衝擊，相對高端餐飲的需求也應運而生，伴隨許多新興國際飯店及餐廳插旗高雄，飲食發展也逐漸邁向國際化，近期開設許多擁有米其林殊榮的星級餐廳或星級主廚駐店的餐廳，顯見高雄美食動能豐沛。

▲2022米其林入選餐廳Nibbon。（圖／高雄市觀光局提供）

▲2022米其林入選餐廳Nibbon。（圖／高雄市觀光局提供）

▲2022米其林入選餐廳Stage5。（圖／高雄市觀光局提供）

▲2022米其林入選餐廳Stage5。（圖／高雄市觀光局提供）

▲2022米其林入選餐廳Marc L³。（圖／高雄市觀光局提供）

▲2022米其林入選餐廳Marc L³。（圖／高雄市觀光局提供）

▲高雄萬豪酒店美享地入選米其林。（圖／高雄市觀光局提供）

▲高雄萬豪酒店美享地入選米其林。（圖／高雄市觀光局提供）

▲長生29入選米其林。（圖／高雄市觀光局提供）

▲長生29入選米其林。（圖／高雄市觀光局提供）

▲台南旺入選米其林（圖／高雄市觀光局提供）

▲台南旺入選米其林（圖／高雄市觀光局提供）

▲高雄有17家餐廳入選米其林。（圖／高雄市觀光局提供）

▲高雄有17家餐廳入選米其林。（圖／高雄市觀光局提供）

▲2022米其林必比豋推介，高雄20家美食獲肯定。（圖／高雄市觀光局提供）

▲2022米其林必比豋推介，高雄20家美食獲肯定。（圖／高雄市觀光局提供）

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