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借錢救住院阿公！孝女慘遭淫男壓頭吞吐　還要月還8千利息

▲苗栗1名女子2019年前6月北上中壢找友人玩向陳姓男子借宿一晚，陳男當晚欲性侵遭拒，憤而找友人硬上得逞還強索10萬元才放人，女子事後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲高雄一名孝女為了幫阿公籌看護費，向李姓男子借高利貸，還慘遭李男強壓口交。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一女子小琪(化名)因阿公住院急需看護費，向網路認識的李姓男子小額借貸，並約李男到家中商談，結果李男竟趁機強壓小琪口交得逞，再借3萬2千元現金給她，要她每個月還他8千元利息，違法取得4萬元利息，後來小琪在朋友的鼓勵下報警。高雄地院審理，李男依犯重利罪處4月徒刑，可易科罰金12萬，又犯強制性交罪處3年5月徒刑，民事上需再賠小琪20萬元，全案還可上訴。

判決書指出，小琪獨自負擔家中經濟，因為阿公腦出血住院，急需看護費，她只好上IG發文表示想要小額借貸，經網友輾轉推薦，得知一李姓男子有在放款，與他互加臉書好友。

去年6月2日晚上8點多，小琪約李男來家中商談借貸事宜，因為1樓有養狗，怕狗對李男吠叫，小琪於是將李男帶到3樓房間內。想不到等2人商談完畢，李男竟起色心，將小琪撲倒在床上，掀衣強吻她胸部，並隔著褲子撫摸下體，小琪驚嚇卻無力掙脫，連忙稱自己生理期來了，但李男仍不死心，脫下褲子強壓小琪頭部，強制口交得逞。

李男隨後到超商領出4萬元，卻立下8萬元的借據，要小琪簽名，同時又自行預扣一期利息8千元，最後只借給小琪3萬2千元現金，並要小琪每個月匯8千元利息給他。小琪遭到侵犯，當晚到閨蜜家顫抖哭訴自己被逼口交之事，閨蜜勸小琪要留證據，小琪於是去警局備案，並到醫院驗傷。

全案審理時李男辯稱，當天講完借款的事情，他和小琪開始閒聊，越聊越曖昧，就互相親了起來，因為小琪「那個來」，所以只有口交。且小琪每個月匯給他的8千是還本金，並非是利息。

法官審理認為，小琪的阿公隔月就過世，可見小琪當時真的因阿公住院，急迫需要資金，並以高利貸向李男借款。根據語音通話內容，李男曾對小琪說「我這邊剛好在賣鑽戒，如果你要賣的話，就是你賣一顆賺一千啊！你只要有賣8顆，剛好也就不用繳利息了」，可證李男向小琪收取8千元利息，換算年利率高達300%，已超過民法規定最高年利率20%，依犯重利罪，處李男4月徒刑，可易科罰金12萬，並沒收犯罪所得的利息共4萬元。

此外，小琪被強制性交後，仍依約每個月付8千元利息給李男，並沒有藉機拒絕支付利息，可見小琪沒有任何誣陷李男的動機，被李男強壓口交為事實，依犯強制性交罪，處李男3年5月徒刑，另民事上需再賠小琪20萬元，全案還可上訴。

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