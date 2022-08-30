緩解四川貴州旱情　大陸發射「超4500枚」火箭進行人工增雨

▲四川貴州累計已獲數千枚火箭進行人工增雨。（圖／翻攝自大陸國資委官網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸近日多地出現旱情，長江流域多個省市旱情尤為嚴重。大陸有央企數據指出，已經向川渝地區與貴州，支援了數千枚人工增雨火箭、以及數百根飛機焰條進行增雨作業。

據《中國航天報》報導，截至8月24日，航天科技集團四院所屬中天火箭已向四川貴州兩省支援4500餘枚人影火箭。

據航天四院公佈具體數據，5月至今，中天火箭向四川省支援各型號人影火箭1467枚，地面煙爐4套，各型號飛機焰條240根。

7月至今，中天火箭共支援貴州省各類型人影火箭3076枚，各類型發射架15套，飛機焰條240根，目前在黔東南地區已累計開展人工增雨作業115次。

8月17日左右，中天火箭助力四川綿陽等地人工增水，有效緩解了旱情，降低了森林火險等級和城市臭氧污染。

日前，貴州省多地氣象部門將組織開展人工影響天氣作業，中天火箭組建「重大任務保障氣象服務團隊」緊急馳援貴州抗旱，現在團隊8人已分散至貴州8個地州，隨時準備保障支援。

在大陸，人影火箭、飛機焰條等設備的使用，通常由地方政府下屬的氣象局與「人工影響天氣辦公室」（人影辦）主導，選定區域後進行增雨相關作用。