英國預測「軒嵐諾」撲台後貫穿北部陸地！氣象局曝成真機率

▲英國氣象局（UKMO-UM）預測軒嵐諾會貫穿台灣陸地（黃色路線）。圖／翻攝自typhoon2000

記者李宜秦／台北報導

中度颱風「軒嵐諾」路徑變數大，中央氣象局預估，軒嵐諾將於明晚到週六影響台灣，週日北轉後遠離，氣象專家賈新興指出，英國氣象局的超級電腦（UKMO UM）預測軒嵐諾將往台灣前進後貫穿北部。不過氣象局表示，這只是眾多預測中的一種，機率非常小。

賈新興在臉書貼文表示，各模式預測颱風軒嵐諾路徑後期變動度大，須觀察週四到週六太平洋高壓勢力及北方槽線的移動趨勢，目前各國預報顯示，軒嵐諾有朝宮古島和那霸之間北轉的趨勢。

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賈新興也指出，英國氣象局的超級電腦（UKMO UM）預測軒嵐諾將往台灣前進後貫穿北部。

▲氣象局預測中度颱風軒嵐諾週日會北轉遠離。（圖／氣象局）

對此，氣象局預報員趙竑表示，這只是眾多預報資料中的其中一種，不用太過在意，畢竟其他預報都是以北轉預測為主，只有英國預測是貫穿台灣，機率可以說是非常小。

今明兩日天氣仍以典型夏季天氣型態為主，明晚開始受到軒嵐諾環流影響，北部、東北部降雨明顯，其他地區仍以午後雷雨為主，週五、六軒嵐諾更接近台灣，北部、東北部、東部有雨，北部山區、基隆北海岸有局部大雨或豪雨，其他地區也有短暫陣雨，這兩天降雨最為明顯。

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