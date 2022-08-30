秋季雨多！氣象局估「侵台秋颱」1~2個　可能有強烈颱風

▲今年秋季天氣展望。（圖／翻攝氣象局直播）

記者李宜秦／台北報導

今年夏季炎熱雨少，中央氣象局表示，秋季雨量有望恢復正常，溫度則仍是以正常偏暖機會最高，預計「侵台秋颱」個數約1到2個，且強度有機會來到中度颱風或甚至是強烈颱風。

氣象局預報中心呂國臣表示，九月開始東北季風將逐漸增強，有時伴隨颱風發生共伴效應，將為台灣帶來較大雨勢。根據預測顯示，今年秋季颱風發生頻率、靠近台灣等的機率都正常，預計九月後侵台颱風個數約1到2個。

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▲秋颱可能有一到兩個侵襲台灣。（圖／翻攝氣象局直播）

到今年底前反聖嬰機率仍高，台灣附近出現多雨訊號，今年秋冬雨量有望恢復正常，九月到十一月雨量都偏多，另溫度方面，九、十月偏暖，十一月則是正常。

▲▼秋季溫度偏暖。（圖／翻攝氣象局直播）

呂國臣指出，今年夏天沒有發布颱風警報，中南部也沒有受到西南氣流影響帶來長時間降雨，七、八月中南部的降雨甚至比發生乾旱事件的2020年更少，因此秋冬用水需多加留意。

呂國臣總結今年夏季四大特徵，包括第一，雨量及雨日少，蘇澳、宜蘭、陽明山、台東成功等地雨量創下歷史新低，今夏雨量是同期第四少、雨日是同期第二少，宜蘭、蘇澳、花蓮、台東成功、澎湖降雨日數也是歷史新低。

▲今夏雨量少、雨日少。（圖／翻攝氣象局直播）

第二，高溫，台北、蘇澳、玉山平均溫度創下歷史新高，雲量少、日照時數長，今年日照時數為同期第四高，每日平均有八小時的日照時間。

▲今夏高溫炎熱，多個氣象站打破高溫紀錄。（圖／翻攝氣象局直播）

第三，八月底前無侵台颱風，今年共生成9個颱風，較氣候平均值11個少了2個，且都往日韓移動，或通過南海往中國南方前進，台灣附近沒有颱風經過，今年是有記錄以來最晚發布颱風警報的一年。

▲今夏沒有颱風襲台。（圖／翻攝氣象局直播）

第四，小區域午後雷雨強對流顯著，七、八月降雨主要集中在午後，不過規模及範圍都不夠大，下雨強度強，兩個月發了177次的大雷雨即時訊息，尤其是山區出現強降雨機會最大，其中又以中南部山區為主，平均雨量達400到600毫米，不過這類型降雨不如颱風或西南氣流降雨，對水情幫助小。

▲今夏小區域午後雷雨發生頻率高。（圖／翻攝氣象局直播）

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