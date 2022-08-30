GUCCI計畫在景福宮辦時尚展　慘遭南韓政府取消：避免爭議

▲景福宮為朝鮮時期三大古宮之一，其中勤政殿更是景福宮的中心建築物。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

不久前南韓知名女模特兒韓惠珍（한혜진）在青瓦台為雜誌「Vogue Korea」拍攝畫報，其側躺的姿勢引起爭議，部分人士認為此舉有損國格。之後，義大利知名奢侈時裝品牌GUCCI原本計畫在景福宮勤政殿舉辦時尚秀，然而卻因先前青瓦台的爭議，慘遭南韓文化財廳取消收場。

根據《韓聯社》，景福宮作為朝鮮時代三大古宮之一，是最能代表韓國傳統宮廷之美的名勝，原本GUCCI計畫於今年11月1日在景福宮勤政殿舉辦時尚秀「Gucci Cosmogonie」，南韓政府期盼能藉此機會向全世界宣傳景福宮的宮廷之美，不過最後卻於昨（29）日被南韓文化財廳與時尚界相關人士證實，該活動被取消。

南韓文化財廳相關人士表示，「原本在（青瓦台相關）畫報爭議爆發之前，以接受提案審議，並朝準備活動的方向進行。雖然曾期待該場活動將帶來各種效果，不過現階段來說，恐怕是難以繼續進行。」

GUCCI為了能夠舉辦這場世界級的時尚活動，先前便多次與文化財廳等相關政府部門進行協商。

報導指出，Gucci Cosmogonie的靈感來源為「宇宙起源論」，今年5月曾在義大利南部的世界文化遺產蒙特城堡首度舉辦該場時裝秀，甚至還將星座圖投影在古堡的牆面上，打造奇幻且戲劇化的華麗伸展舞台。

▲▼夜晚的景福宮與慶會樓。（圖／CFP）

考慮到景福宮在韓國所擁有的重大象徵意義，其中勤政殿不僅是宮內的中心建築物，更是朝鮮時代舉行國家儀式的重要場所，且過去勤政殿也被常用於接待外國使臣，因此GUCCI計畫在此邀請財經界、演藝圈等共500多人出席此活動。

南韓文化財廳相關人士表示，「雖然親眼目睹景福宮星光照耀的外國人並不多，且此次活動是向全球宣傳景福宮的一大機會，但考慮到此次活動恐怕引起另一爭議，成為政爭的道具，因此確實備感負擔。」

GUCCI則表示，「作為韓國的文化遺產，美麗的景福宮具有高度文化、歷史學問等價值，雖然我們進行長時間準備，計畫向全世界宣傳景福宮的價值，但隨著近來（青瓦台）爭議備受外界討論，為了能充分體恤該國民眾情緒，我們正在討論中。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》