被控抄襲張善政喊抹黑　5700萬研究計畫「有些貢獻」

▲國民黨桃園市長參選人張善政。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨前桃園市長參選人林智堅才因論文門退選，如今國民黨桃園市長參選人張善政也被爆出抄襲。對此，張善政受訪時再度反擊，認為這是選舉操作抹黑的伎倆，並強調所有的證據都在網路上，它是一個非常非常正常的一個標案，「我甚至要講說，我對於當初引進這些國外的農業電子化資訊的發想有些貢獻。」

《鏡週刊》報導指出，張善政過去他擔任宏碁副總期間，以計畫主持人身分向農委會申請3年研究計畫，總研究經費達5,700萬元，但產出的報告卻疑似「複製貼上」《商業周刊》、中國期刊、香港網站、英文網站，且連標點符號、非台灣慣用語都抄。

張善政接受媒體訪問時說，這個事情就是有點像張飛打岳飛了，這個計劃不是一個論文的研究，這個計劃的目標當初是要去收集整理國外農業電子化的最新資訊，然後把它整理以後，介紹給我們國內農業單位，讓他們能夠把它本土化，也要開始在台灣找一些合適的來推動。

張善政指出，既然是收集整理國外的這些先進的這種電子化的資訊，當然主要的報告內容，就是在引用國內外的文獻，但現在卻被說成抄襲，這不是很奇怪嗎？因為這個計劃的目的就不是要去做一個新的農業技術，而是要介紹國外現有的技術，這個跟論文是非常非常不一樣的。

張善政強調，農委會的網站上面這個報告已經有三年度，每一份報告都上百頁以上，大家可以自己上網去看，裡面講的非常清楚，介紹了國外的哪些先進的技術，因為要介紹，團隊當初全台繞了好幾圈，去跟各地的農業研究單位辦研討會，「我非常歡迎我們的網友到農委會的網站下載這些報告來看，我想這個看了以後自然是就非常的清楚了。」

張善政說，民進黨去東挖西挖，不知道挖什麼東西出來，像這個標案的計劃，根本就沒有什麼瑕疵可以讓人家去挑剔，「我甚至要講說，我對於當初引進這些國外的農業電子化資訊，能夠讓我們國內的研究單位有所這個啟發。我不敢講說全部的功勞在我身上，但是對於我們國內單位提供這個農業電子化的這些發想有些貢獻。」當時農委會的諮詢中心主任林貞也說，因為這三年的計劃，農委會的研究單位在爭取行政院科發基金補助，各種電子化的研究的這些補助經費就金額就有相當的增加，表示說經過這個一個輔導的過程以後，國內的研究單位是有開始在這個農業電子化大步大步的往前走。