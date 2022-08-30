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莎白「總統級孝親」品嘗台灣國宴餐　最頂體驗老爸直接不想退休

記者林彥臣／綜合報導

來自美國移居台灣12年的「台灣好媳婦」莎白，在YouTube頻道最新系列的影片，紀錄了爸媽這次台灣行的體驗，莎白也藉由這次機會，祭出「總統級」的孝親行程，讓爸媽參訪圓山飯店，並且品嘗台灣最經典的國宴菜色，讓莎白的爸爸讚爆，「這是最頂了！」

▲▼莎白的總統級孝親行程，讓爸媽體驗台灣的國宴菜色。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）

▲為了確保爸媽不會猜道目的地，路途中還先戴上眼罩。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）

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莎白在出發前表示，準備了一個超大的驚喜要給爸媽，所以他們完全不知道行程，上車之後還讓他們戴上眼罩，確保他們在路途中，無法猜出要去哪裡。

▲▼莎白的總統級孝親行程，讓爸媽體驗台灣的國宴菜色。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）

▲抵達目的地之後，莎白爸媽不敢相信圓山飯店就在自己眼前。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）

抵達目的地，莎白爸脫下眼罩表示，從來沒有這麼近看過，簡直不敢相信，打開眼睛之後所看到的竟然是如此壯麗的建築。

▲▼莎白的總統級孝親行程，讓爸媽體驗台灣的國宴菜色。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）

▲莎白一家品嘗的國宴餐共有7道菜，每一道菜都是某任總統精心準備的菜色。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）

到了晚餐時間，莎白直接介紹，就是晚餐的菜色就是國宴餐，總共有7道大菜，每一道菜都是某一任總統精心準備的。品嘗過所有菜色後，莎白爸表示，最喜歡吃「樹子龍鱈魚」。莎白媽則是最喜歡「龍蝦沙律」。莎白則是最喜歡「原汁牛肉」。

▲▼莎白的總統級孝親行程，讓爸媽體驗台灣的國宴菜色。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）

▲莎白爸直接表示不想退休，想要找個工作，才可以每天都這樣過。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）

一家人回到房間，從陽台外遠眺基隆河與台北101，台北最美的夜景盡收眼底。莎白爸看著夜景表示，這是最頂的（享受）了，讓他不想再過退休生活，想要找一份工作才可以每天都過這樣的生活。

▲▼莎白的總統級孝親行程，讓爸媽體驗台灣的國宴菜色。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）

▲莎白也認為這次的體驗無法評分。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）

莎白自己也認為，這份無價的體驗，是無法用數字來評分的。

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