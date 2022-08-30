大埔聖若瑟自然生態農場　營造生態教育示範農場

▲▼ 大埔聖若瑟自然生態農場秋耕祈福禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



安道基金會於29日在大埔鄉千歲社區整體照顧服務中心舉辦「聖若瑟自然生態農場秋耕祈福禮」活動，為即將開始引水、植樹及播種的聖若瑟自然生態農場祈福禮讚。



這座農場復刻水庫興建前，古曾文溪流域水源頭的生態，營造成為生態教育示範農場，同時培訓社區中高齡弱勢者，作為曾文水庫興建歷史故事訴說者、山鄉自然生態循環教育解說者，以及促進無煙囪觀光產業導覽者。



農場也研發原生農作物生產的適地食材，製作健康大埔風味餐及餐盒，讓參與社區活動的長輩飲食更健康，也吸引遊客體驗山鄉輕旅遊，走讀曾文水庫集水區慢活的背包客，為嘉義縣的偏鄉開啟新風貌。



祈福禮在西興鑼鼓陣以震耳欲聾的鼓聲揭開序幕，天主教會嘉義教區浦英雄主教則以隆重禮儀為農場獻上祝福，並與大埔鄉長吳明勲、社會局長張翠瑤、安等貴賓一同在聖若瑟自然生態農場進行秋耕植樹祭儀式，藉由植樹寓意栽培更多的好人才，讓安道的在地服務在大埔鄉深耕，為在地的老序大及其家庭提供更優質服務。



安道基金會深耕偏鄉，大埔千歲社區整體照顧服務中心的前身，是安道基金會在2009年成立運作的第一項服務，陪伴88水災的災民生活重建工作，為災民提供心理、就學、就業、福利、生活及其他轉介等服務，與災民一起攜手重建家園，創造在地就業機會並促進地方產業的發展。



2014年安道基金會引進偏鄉社區整體照顧試辦計畫，據點服務起初僅每週1天，現在已經是天天都有服務，2017年服務擴充新增茄苳親水樂活照顧關懷據點，2018年導入偏鄉社區整體照顧服務體系，將和平村雙溪天主堂升格為大埔千歲社區整體照顧服務中心（A），目前服務116位長輩，是唯一常設在大埔鄉辦理社區式長期照顧服務的組織。



張翠瑤感謝安道長年深耕偏鄉，提供長輩多元的長照服務，也給家庭的照顧者能有一個喘息的空間，縣府致力推廣長期照顧服務，目前照顧長輩的據點涵蓋率已來到67％，結合醫療衛生體系與社會福利體系的公、私部門相關機構、組織等資源，達成全人照顧、在地老化和多元連續服務的長期照護服務目標，建立在地長期照護網絡，落實在地活力老化理想。