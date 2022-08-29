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喊告「留2星客人」被出征！居酒屋刪網友留言　再道歉：到此為止

▲酒米食堂。（圖／翻攝google地圖）

▲酒米食堂北投店。（圖／翻攝google地圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北居酒屋「酒米食堂」北投店29日凌晨因兩名客人吃完1900多元的餐點後留下Google 2星評論，要求更改否則就提告，瞬間炎上被網友出征。對此，店家29日中午先發文道歉，但隨後刪除，又於晚間6時許發文再次道歉，「我自己會深刻檢討自己的處理方式，本人還是會持續為北投弱勢族群作出貢獻，謝謝大家。」

「酒米食堂」北投店最新一篇道歉文表示，事件發生後看到網友的正反意見，感到最抱歉的就是老顧客，讓他們看到老闆一時不理智的處理方式及反應，「不是我不懂錯在哪，是我當下的立即反應只想到提告可以維護店家權益而發言，卻沒想到一直支持酒米食堂其他客人的想法，在提告消費者這一點真的處理不當，或許可以想其他委婉的方式來解決此問題。」

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▲客人留2星，店家揚言提告。（圖／翻攝自Google評論）

▲客人留2星，店家揚言提告，點此可看大圖。（圖／翻攝自Google評論）

針對留下2星評論的顧客，「酒米食堂」北投店表示，他還是堅持1900多元的13樣餐點是沒有問題的，「謝謝您們的光臨，你們堅持餐點都不好吃，我個人也堅持全額退妳們費用，希望你們能來電聯絡。」

「酒米食堂」北投店坦言，當下因為流血流汗辛苦經營的店受到攻擊，情緒上一發不可收拾，才有不理智的發文。「各位網民朋友們實在對不起讓你們看笑話了。這件事情目前就到這裏。我自己會深刻檢討自己的處理方式，本人還是會持續為北投弱勢族群作出貢獻，謝謝大家」，「事情就到此為止，不知當時情況下的而留言的人，抱歉刪除你們的文章。」

網友看完紛紛留言，「原本真的看了之前的內容 ，真的是滿滿反感，感覺這次老闆誠意滿滿 覺得可以給會檢討反醒的店家機會」、「有時候遇到很難吃的東西，但不想要花錢買下一份食物填飽肚子的時候，還是會吞下去的我覺得，如果店家要退費我也不會想收，因為店家也是有成本在阿，不會想要佔人家便宜，但也不會聯想到這樣會有被提告的風險就是了」、「網路就是一堆愛嘴砲的人，不要太去理他們」、「知錯能改就好囉」、「至少現在不會被評價綁住心態了，做出自己最愛的味道，服務和自己有相同味蕾的顧客」。

也有人說，「強烈建議老闆現在立刻在店裡面貼公告，若有不合胃口的餐點請跟服務人員反應，而不是人家寫評論了，老闆看了很受傷覺得人家亂寫，然後先說要提告，又道歉，又刪文，然後又跟大家解釋為什麼，然後又跟卡到似的一直堅持要退費給人家。請問老闆，客人有要求要您退費嗎？？您這種強制性行為真的很不可取，不合口味而已真的沒這麼嚴重」，「看到老闆您這麼難受，大概也猜想的到老闆是真性情的人，所以反應才這麼大，希望您跟貴店能度過這關，當經驗就好笑笑度過，祝老闆一切順利，加油。」而店家也回「好的」。

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關鍵字：

酒米食堂

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