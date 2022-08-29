新北逆子弒父分屍「人彘」判19年　法官認定行兇動機：保護母親

▲符冠羣（右）涉弒父分屍成「人彘」丟棄，到案後低頭不發一語。（資料照／記者游宗樺攝）

記者黃哲民／台北報導

新北男子符冠羣去年將8旬老父接回家同住僅4天，涉以枕頭悶死父親在家藏屍10天，後因屍臭飄散，符男涉支解父親遺體的頭顱與四肢，丟進住家附近大排水溝企圖毀屍滅跡，但有如「人彘」的軀幹浮出水面而揭發這起弒父分屍惡行，符男到案辯稱因氣憤父親長期家暴母親而行兇，新北地院今依殺害直系血親尊親屬罪與毀損屍體罪，合併判刑19年，可上訴。

法官判決理由指出，符男與父親仍有親情，事發前也歡喜迎接父親回家同住，但因認為父親對母親不禮貌，使母親人身陷入危險，為了保護母親而選擇最極端最壞方式痛下殺手，考量他行兇動機不是謀財也非仇殺，但弒父後又分屍丟棄，行為聳動、駭人聽聞危害社會秩序與善良風俗，雖不量處死刑或無期徒刑，仍不宜輕縱，將符男所犯殺害直系血親尊親屬罪判刑16年、毀損屍體罪判刑3年6月，合併應執行19年徒刑。

▲符冠羣弒父分屍丟進瓦窯溝，警方獲報封鎖現場打撈。（資料照／記者陳以昇翻攝）

本案源於去年（2021年）12月8日上午，路人在永和區保平路瓦窯溝發現水面上漂浮疑似人體異物，報警撈起驚見是遭人割去頭顱和四肢的男性軀體，檢警快速查出死者是84歲符姓男子，鎖定他的兒子、55歲的符冠羣涉嫌重大，檢警當晚10點多在距離發現浮屍地點1公里外的符家，攻堅拘提符冠羣到案。

符冠羣坦承弒父，供稱因氣憤父親長期對母親家暴而行兇，他說父母離婚30多年，他和母親同住，父親從1994年就搬去台中自己住，2020年父親住進台中當地1家長照中心，但去年11月長照中心表示無法繼續照顧，他接獲通知，徵得母親同意後，去年11月24日將父親接回家。

符冠羣聲稱，母親2015年間被診斷罹患重鬱症且有疑似失智症狀，且父母感情已經破裂，但父親相隔多年同住後，仍故意使喚他和母親做這做那，他認為自己和母親原本生活已被嚴重打亂，他還懷疑父親多次企圖到母親房內意圖不軌。

符冠羣辯稱，同月28日下午1點多，他看見父親在房裡午睡，想起這幾天因為自己決定把父親接回家，造成母親人身陷於危險，以及自己承受的極大精神壓力，日後還得繼續這種高度不安的生活模式，因此起意做個了斷，於是用枕頭悶死父親，藏屍住家頂樓加蓋空間，並裝進白色大型整理箱。

後因屍臭開始飄散，符冠羣表示唯恐母親發現，想把父親遺體塞進行李箱帶出去丟棄，可是裝不進去，去年12月6日晚間，他在家用美工刀、鋸子等工具支解父親遺體的四肢與頭部成6大塊，將屍塊、工具和父親遇害時所穿衣物都塞進行李箱，隔天（7日）凌晨2點多拖到永和區水源橋上，把箱內的東西全倒進橋下的瓦窯溝。

警方事後尋獲符父的頭顱，其餘屍骸未能找齊，符男到案被羈押至今。法官審理認為，符男和父親雖長期無緊密生活關聯，但他仍支應父親經濟所需，長照中心負責人證稱，符父入住後，符男密集來探視，親子關係堪稱和諧。

法官指出，符男接父親同住後，確實有心照顧，不僅帶父親矯治牙齒，也為父親買全新寢具，並將父親戶籍遷入，可見符男對父親確有親情、沒逃避人子責任，「在在顯示歡喜迎接父親回家同住」，卻短短幾天就弒父，必然有劇烈之轉折緣由。

法官指出，符男所辯行兇動機雖欠缺直接證據，但符母證稱離婚前確實常遭丈夫辱罵、不尊重甚至恐嚇，符母也一再強調兒子對自己非常孝順，指稱若非前夫回家後故態復萌，使兒子難以忍受，否則兒子不可能對父親痛下殺手。

法官認定符男的辯解有幾分真實性，然而縱使如此，仍有其他平和方式解決，例如分別安置父母，符男卻在衝動之下，選擇最極端且最壞方式處理，造成父親殞命的不可回復結果，應受高度譴責，但考量符男弒父並非爭奪財產、仇恨怨隙，而是為了保護母親，因此將他所犯2罪合併判刑19年。