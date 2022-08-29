【廣編】嘻哈點燃GR魂　高爾宣x呂士軒飆翻「TOYOTA TV」直播萬人舞台

▲帶著磁性帥痞聲線的呂士軒，攜手新世代最強嘻哈偶像高爾宣，讓整場氣氛嗨到不行，線上直播最高同時上線人數瞬間飆破萬人，好比一場巨蛋級演唱盛會，透過螢幕都可以感受到無比熱血的演唱魅力。

圖、文／TOYOTA提供

歡慶TOYOTA GR86於8/18正式上市，TOYOTA TV FB粉絲專頁於8/25迎來加入GAZOO Racing熱血因子的嘻哈演唱會直播，並開放粉絲現場參與，現場邀來「魅力爆表的新鮮鱒魚」呂士軒、還有人氣持續火熱的「饒舌抒情歌手」高爾宣OSN。

嘻哈歌手呂士軒與陳珊妮合作「成為一個厲害的普通人」，入圍金曲獎最佳作詞人，讓大家看見他不凡的音樂才華，能寫能唱能導能製作，幾乎是全能型藝人。直播現場回歸他最愛的歌手身分，一開場就帶來「吹個球、保持帥哥、愛吃味」三首饒舌組曲，輕快俏皮不落俗套的Flow，總是可以讓身體不由自主跟著搖擺起來。

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高爾宣OSN一上場直接嗨到翻，連續兩首組曲「Benz Booty、Do it again」，展現OSN年輕時創作的純粹;接著帶來JOURNEY旅程系列，從「Drowning、 Circles」想帶出的訊息是：「真正的解脫從來不是靠別人，而是自己」，也讓蟄伏已久的高爾宣OSN重新調整好心情，再次站回熱愛的舞台表演。

TOYOTA TV網路直播節目以新車開箱、線上音樂會、美食旅遊等多元題材，掌握新世代潮流脈動，週週更新不同主題，邀請來賓遍佈演藝圈名人與知名Youtuber們，透過高互動性的社群直播內容，吸引網友線上觀看。

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