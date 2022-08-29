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「給人養就好！」媽媽狂勸她下海月賺5萬　無業妹崩潰：壓力好大

▲桃園市某補習班劉姓男子遭指控去年9至10月間趁少女上課在自修時，佯稱按摩會長高等語瞎扯，趁機襲胸摸大腿，甚至還公然放A片。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／免費圖庫pxhere）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人會和家人討論未來規劃。但一名女網友表示，媽媽近年來受到偶像劇影響，總喜歡做白日夢，一下叫她去讓別人包養，一下又要她去偶遇有錢人，她不想照著對方的想法去做，可是媽媽仍會堅持叫她「下海」，讓她感到十分困擾。PO文曝光後掀起熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，媽媽近年來受到戲劇影響，經常做白日夢，有時候看到她待在家找不到工作，就會說「女生找不到工作沒關係，給人養就好了」，還說可以學新垣結衣去當月薪嬌妻，「給人養的話一個月少說3-5萬，你現在工作的話也只有2.5-3.5萬，還不如巧遇個有錢人」。即使她想拒絕提議也沒用，對方仍會持續灌輸類似觀念，讓她感到相當崩潰。

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原PO透露，爸媽在她國小的時候就離婚了，之後爸爸就到國外工作，媽媽每個月都靠爸爸寄回來的錢生活，「看到媽媽這樣子生活，我就更討厭被養的感覺」。她表示自己想要好好孝順媽媽，不過對方總是推薦走包養這條路，讓她覺得相當無力，「我想就算我找到正當工作，但只要『薪水比包養低』，付出的『勞力心力比包養多』，又會被她雞歪」，直呼這樣的相處模式讓她壓力很大。

▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／翻攝pakutaso）

不少人看到文章後表示，「哪天你爸停止匯錢，她要怎麼活下去？人還是靠自己最實在，被養久了會喪失自己謀生的能力」、「可能就是『觀念衝突』吧，原PO聽聽過去就好」、「不想被包養就不要包養，你的人生是自己的，想怎麼活就怎麼活，但首要是要離開你媽媽，不能生活在一起，環境很重要」、「媽媽叫女兒這樣，女兒心裡不舒服很正常吧」。

但也有人認為，「但我覺得你媽媽的意思應該不是包養，而是希望你之後的對象足夠有錢，讓你以後不用上班，因為你媽媽從頭到尾都沒有說要去給人包養吧，只是你們對於『養』這個詞有不一樣的解讀」、「可以理解妳崩潰的點，雖然媽媽講的話也不完全錯誤，只是表達方式很奇怪而已，但妳也可以把它解釋為，以後擇偶對象不要找經濟能力太差的，不然會很辛苦」。

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