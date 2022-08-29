上雪霸免開車！首條大眾運輸「台灣好行觀霧線」8／30正式通車

▲新竹縣長楊文科今出席台灣好行觀霧線通車典禮，邀請民眾到新竹旅行，享受好山好水好地方。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者林璟倩／新竹報導

想上雪霸終於不用自行開車了！首條大眾運輸路線「台灣好行觀霧線」於8/30起正式通車，未來將以中型巴士串聯高鐵新竹站、臺鐵竹東站，沿途經過軟橋彩繪村、五峰清泉、觀霧等觀光景點，不僅改善當地交通也提升五峰鄉觀光效益，今(8/29)新竹縣政府於在Wah! 幾散竹東舉辦通車典禮，新竹縣長楊文科、林務局新竹林區管理處長夏榮生、雪霸國家公園管理處長張維銓等人共同出席宣布觀霧線正式啟用，邀請民眾到新竹縣旅行，享受好山好水好地方。

▲台灣好行觀霧線計畫費是兩年，集各界努力合作才促成。

楊文科說明，台灣好行觀霧線巴士觀霧8號將於明天正式通行，從高鐵新竹、台鐵竹東出發，沿途經過熱門網美景點的軟橋彩繪村、五峰清泉等一路上到雪霸及觀霧，讓遊客可欣賞大霸尖山及雪山的聖稜線，享受雲霧山嵐美景。觀霧線的詢問熱度相當高，預約搭乘系統8月中旬甫上線，即有大批旅客搶預約登記，截至目前統計，9月底前的預約量將近8成，而觀霧線巴士目前規劃每天4趟、來回180分鐘，票價300元，透過合理的價格及便利的交通，可讓所有旅遊愛好者透過搭乘觀光巴士親近大自然，也帶動五峰地區的觀光。

楊文科表示，偏鄉大眾運輸資源進駐實屬不易，費時2年才促成這次觀霧線的相關計畫，全靠交通旅遊處以各界共同努力合作，才促成這條黃金路線，讓遊客得以飽覽新竹縣得天獨厚的美景，未來如獲遊客大力參與及支持，不排除將有機會加開假日班次。

▲台灣好行觀霧線來回180分鐘，票價300元。

張維銓說明，過去要來到雪霸國家公園只能自行開車，沿途道路狹窄蜿蜒不適合觀光大巴通行，如今透過新竹縣政府補助，推動台灣好行以中巴進入將造福遊客、林務局及國家公園志工等，現在有了觀霧線巴士，不論對於山線交通改善或者符合遊憩需求都是很重要建置。

張維銓表示，觀霧區域海拔約兩千公尺，即使炎熱的夏天也相當適合來避暑休憩，目前由新竹縣林管處觀霧國家森林遊樂區及雪霸國家公園觀霧遊憩區兩個單位管轄。以往大家到觀霧地區都是為了登大霸尖山走3天2夜行程，現在一般遊客來觀霧也有多條步道可以遊憩休閒，還有全國第一座山椒魚保育生態中心，住宿也可到觀霧山莊及雪霸農場等，樂見交通狀況改善帶動在地觀光。

新竹縣交通旅遊處表示，觀霧線以中型巴士運行載客接駁，乘客數20人，原則上採預約搭乘。規劃每日往返共4班次，往程分別為7：10及13：10；返程發車時間則為10：10與16：10。路線各站點為高鐵新竹站、臺鐵竹東站，軟橋彩繪村、五峰清泉、雲山民宿、雪霸休閒農場、觀霧遊客中心及觀霧山莊等8站，每班次皆規劃於五峰清泉休息停留約20分鐘。

▲台灣好行觀霧線正式通車，各界期待為五峰鄉帶來觀光效益。

交旅處提醒民眾，因觀霧線每日班次及座位皆有限額，呼籲欲搭乘台灣好行觀霧線上山遊玩的旅客，可加入「台灣好行觀霧線」LINE官方帳號@453fclwu、撥打預約專線0911-363-360或填寫觀霧線google線上預約表單(https://reurl.cc/bEnQDr)。更多詳細資訊請洽「竹縣好好玩」FB粉絲專頁或「台灣好行旅遊服務網」。