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李李仁經營婚姻有道！新世代丈夫「照顧全家健康」撇步超實用

▲▼李李仁,益生菌,分齡。（圖／醫之方提供）

消費中心／綜合報導

愛妻心切的李仁仁總是將家庭放在第一位，有一陣子消失在螢光幕前沒演八點檔，原因是「想陪孩子一起成長」，總是習慣為家庭付出的他，也勇於挑戰不同角色，繼演出《華燈初上》反派彪哥展露精湛演技，近期再與鄭伊健合拍懸疑台劇《百萬人推理》，他透露，浩南哥演男主角，哪怕要擋刀擋槍他都願意。做任何事總是全力以赴的李李仁，儘管工作再忙碌，對自家人也絕不馬虎，自認老婆傻瓜的李李仁分享17年的婚姻相處之道，就連照顧全家健康也都有獨到的見解，並公開他超實用訣竅。

李李仁與老婆陶晶瑩、一雙兒女之間的互動常成為眾人的目光焦點，近期陶晶瑩演唱會，也揪家人組「李家班」，全家人的互動也讓粉絲們羨慕又好奇。大家也很關心他是如何照顧家人的健康，李李仁總是不吝分享他的養生觀念，他說「比起在事業上爭第一，我更想把家人擺第一」，為了維持體力，他和老婆小孩持續週週打羽毛球等運動許久，從平日養生做起。另外，他也很重視均衡飲食以及營養補給，在保健食品的挑選並不會讓家人各種保健食品都吃，而是挑選適合自己的營養素，像是還在學習階段的孩子，會吃些葉黃素，而大人們則是補充些B群等等，近期也會挑選吃益生菌為全家人打好健康基礎。

而他挑選益生菌的秘訣，就是選擇不同年齡的專屬益生菌。由於全家吃同一款益生菌可能無法滿足每個人的健康需求，例如成長階段的小孩注重保護力與成長力、而年長者則是注重吸收力，選擇適合自己的益生菌才能打造健康好體質。

這個觀念不但讓他一直保持最佳狀態，大家也看到他們全家健康有活力又充滿凝聚力的一面，就是這股堅持追求健康的行動力，以及持之以恆的毅力，讓李李仁成為台塑生醫醫之方的最佳代言人，他也提到這次與台塑生醫合作，接觸到了很多很專業的保健食品，這感覺就像是家裡有一位家醫師一樣，若是有什麼樣的保健食品的需求，只要櫃子一打開什麼都有很方便。

▲▼李李仁,益生菌,分齡。（圖／醫之方提供）

守護家人的健康，從今開始是新世代丈夫的責任，吃得營養也要維持消化道機能才行，來自長庚專業團隊的台塑生醫醫之方依照兒童、成人及年長者不同需求開發出專屬益生菌，成人最常發生不順暢的問題，經常外食或是蔬果吃的少等的情況，舒暢益生菌PLUS新配方，益生菌的菌株、菌數、益生質都有經過專家調配，選用15種複合專利益生菌、出廠活菌數達300億，並有6種綜合植物酵素，含大豆發酵萃取物、水解小麥蛋白、牛蒡萃取物等酵素幫助消化與吸收，改變細菌叢生態順暢不卡卡。

▲▼李李仁,益生菌,分齡。（圖／資料照）

健康不分齡，但不同年齡有不同需求，台塑生醫醫之方專為兒童打造的兒童益生菌含120億活菌，有12種專利複合益生菌、專利乳果寡糖+β-聚葡萄糖提升健康力、成長不憂心。另外，為長青族打造的樂齡益生菌，適合50歲以上的人，每包有120億益生菌，添加10種複合益生菌、19種綜合消化酵素維持健康體質，三款益生菌皆針對不同年齡層的健康需求而設計。

▲▼李李仁,益生菌,分齡。（圖／資料照）

▲▼李李仁,益生菌,分齡。（圖／資料照）

現代人生活太忙碌，飲食失衡是常態，藝人尤其如此。要在工作與生活緊湊的空隙裡，找時間慢下來好好照顧身心健康不容易。也因此李李仁除了注重飲食與運動外，也會選擇來自長庚專業團隊的台塑生醫醫之方來照顧全家人，讓全家人都充滿精力面對生活挑戰。

▲▼李李仁,益生菌,分齡。（圖／資料照）

為健康打底►https://bmai.cc/4bqdc7

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