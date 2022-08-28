結婚4年「沒生出小孩」公婆逼離婚　老公1舉動網全炸了！

▲網友表示，她因為生不出孩子被迫要離婚。(示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

步入婚姻這個階段，許多夫妻都會想生小孩傳宗接代。近日有位人妻表示，她跟老公結婚4年一直不孕，公公要她離婚，老公也私下去找她爸媽談，讓她覺得這樣被迫離婚很不甘心。

原PO近日在《毒姑九賤婆媳討論區》發文說，「結婚4年了一直沒辦法順利懷孕，去醫院檢查都沒問題，我也實在是搞不懂到底是哪裡出問題。」因為不孕公公要她乾脆離婚，「現在我先生他媽也私底下去找我的父母說要離婚。」如果離婚後她會一無所有。

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原PO表示，如果就這樣被離婚很不甘心，她詢問網友有什麼建議，讓她可以跟婆家長期抗爭，「訴請離婚的10大條件我也沒符合，要我不離應該就不會被離掉是吧。」

此文曝光後，網友紛紛留言回覆「重點是版主老公不夠愛版主啦！若真那麽愛版主，為何不去做試管嬰兒呢？而是要用離婚方式咧」、「我5年也沒有下蛋，現在更不伺候婆家人，標準黑到發亮的黑媳」、「不要浪費時間在這個家庭」、「有的時候不下蛋是因為男方根本沒種子」、「趕緊離婚吧，這樣妳就不用照顧公婆了」、「妳在他們眼中只是生產機器，沒有其他價值」。

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