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國旅補助倒數兩週！振興經費見底　「每房補1300元」只到9／8

▲▼ 嘉義市加碼國旅補助4000萬元 近三年累計破億元 。（圖／嘉義市政府提供）

▲國旅補助計畫自由行部分經費將用罄 。（圖／嘉義市政府提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局推出悠遊國旅補助計畫，總經費共55億元，包括團遊、自由行、主題樂園等都有補助，其中自由行振興計畫響應熱絡，經費已見底，補助計畫將於9月8日截止，目前已使用補助房間數約134.2萬房，佔總額170萬間房的近79％。

觀光局統計，團遊補助部分，截至111年8月26日止，計有2,268家旅行社辦理2萬758團，參團人數35萬9,021人，預登金額為5億8,174萬元。

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自由行住宿補助部分，已有9,832家業者通過報名，已使用補助房間數約134.2萬房，已使用補助金額約17.2億元。觀光遊樂業入園優惠部分，計有113萬5,729人次使用入園優惠，申請業者18家，申請金額2億7,779萬6,432元。

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲悠遊國旅補助計畫的自由行振興將於9/8截止。（圖／記者李毓康攝）

觀光局表示，悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動民眾先住宿先折抵，預算用罄即提早結束。這次在活動網頁上以「紅、黃、綠」燈號顯示優惠房間數使用情形供民眾參考，在8月15日顯示優惠房間數使用過半的「黃燈」，8月23日亮起優惠房間數使用超過七成的「紅燈」，觀光局以民眾使用的熱度估算，9月8日可補助的優惠房間數就將使用完畢。

觀光局提醒民眾，如打算配合優惠活動截止日調整出遊計畫，請與旅宿業者依個別旅客訂房定型化契約之規定辦理。

觀光局推出悠遊國旅補助計畫，民眾於平日國旅可享有優惠，自由行每人每晚最多可補1300元，到主題樂園享有門票三折的優惠。團體旅遊優惠則由旅行社業者申請。其中自由行旅宿補助使用最為熱絡，該項經費約20餘億，即將用罄。

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