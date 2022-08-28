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東石外傘頂洲觀光人氣夯　公廁不足大排長龍

▲▼ 嘉義縣外傘頂洲為當地觀光勝地，公廁數量卻略顯不足 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣外傘頂洲為當地觀光勝地，公廁數量卻略顯不足 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

知名外傘頂洲生態旅遊夯，可乘船欣賞海天一線的美景，還能品嘗當地肥美鮮蚵，更是親子出遊好去處，每年約有15萬人次造訪，目前有15艘娛樂漁筏營業中，遊客可從嘉義東石漁港搭乘觀光漁筏前往，但當地的廁所不足問題卻成為店家及遊客頭痛問題。

▲▼ 嘉義縣外傘頂洲為當地觀光勝地，公廁數量卻略顯不足 。（圖／記者翁伊森翻攝）

外傘頂洲是嘉義縣重要觀光景點，每年有成千上萬遊客來到東石漁港搭乘觀光船筏出海。不過，每次外來遊客來到這裡，遇到首件困擾，就是洗手間不足！

▲▼ 嘉義縣外傘頂洲為當地觀光勝地，公廁數量卻略顯不足 。（圖／記者翁伊森翻攝）

外傘頂洲觀光船筏搭乘處，女廁所只有3間、男廁所只有4個便斗，而且還是長期向魚市場所租用！有時同時來了3、4部遊覽車，尤其女廁所前，便形成大排長龍現象！

外傘頂洲觀光船筏協會總幹事陳進明表示，其實蓋個洗手機經費大約200萬元左右，經費不多就可以為遊客，帶來大大的便利！

▲▼ 嘉義縣外傘頂洲為當地觀光勝地，公廁數量卻略顯不足 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣近年持續推動嘉義縣親子生態旅遊，外傘頂洲生態旅遊與為重遊程景點之一，而觀光漁筏船海上遊程時間約1.5~2個小時，提醒遊客乘船前後若有上廁所需求，鄰近的東石漁人碼頭停車場提供2座公廁，東石漁貨市場公廁也能使用，兩處共有女廁24間、男廁8間及小便斗18個。

縣府表示，隨著觀光人次增加，今(111)年度已提報水環境計畫，爭取補助新設公廁,惟目前未獲補助，目前縣府已向漁業署完成東石漁港周邊公共設施用地撥用，後續將會再積極二次提計畫向中央爭取增建，為旅客建立更舒適的旅遊環境，

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