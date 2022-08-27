19歲少年偷瑪莎拉蒂被判10年！法院揭露：根本沒駕照「還請代駕」

▲少年今年才19歲，容貌稚嫩。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖南長沙一名19歲少年今年6月偷走了朋友的瑪莎拉蒂豪車，但因為沒有駕照，竟找代駕把車子從湖南長沙開到江西，最後被警方逮捕。法院近日宣布一審判決，少年因竊盜罪被重判10年有期徒刑，並處罰金5萬元人民幣。

該案件詳細情況由湖南高院於26日公布，19歲少年今年5月在一家酒吧認識了開著瑪莎拉蒂的被害人，心生羨慕，因此產生了偷車的想法。少年6月與被害人出來按摩，趁著被害人睡著，把對方掛在褲腰上的鑰匙偷走，並下樓開走了瑪莎拉蒂。

▼少年根本沒駕照，還請代駕幫忙。（圖／翻攝微博）



不過，少年沒有駕照，所以找了一名代駕，稱自己喝了酒沒辦法開車，讓代駕把車子開到江西省九江市的修水縣去。

被害人發現車子被偷後，多次聯繫少年，並告知已經報警，但少年完全不理會，最後在兩天後被警方逮捕。

法院經審理認為，少年以非法佔有為目的，秘密竊取他人財物，數額特別巨大，其行為已構成盜竊罪，應予處罰，並且還是過去就曾因犯盜竊罪被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，是累犯，應當從重處罰。

最終法院作出一審判決，少年犯盜竊罪，判處有期徒刑10年，並處罰金5萬元人民幣。

這起案件在網路上引起大量討論，許多大陸網友都驚訝偷車可以判到10年，但也認為少年活該，「人生最精華的10年全在監獄度過，可憐啊！」「這人廢了，出來都30歲了，還能幹嗎？」「監獄能學很多技能，對這種人來說反而是好事情。」