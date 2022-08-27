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2歲男童打過一劑疫苗！快篩陽4天「家中昏迷」到院前死亡

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布1例特殊死亡個案，為2歲男童，有慢性神經系統疾病史，8/4曾接種一劑疫苗，8/17快篩陽性，8/20被發現昏迷緊急送醫，到院前無呼吸心跳，經急救無效死亡。另新增2例兒童重症個案，均為MIS-C，年齡介於10個月到11歲之間，均未曾接種過疫苗。

▲▼指揮中心發言人莊人祥8/27公布新增確診個案。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心發言人莊人祥表示，2名MIS-C個案分別為10月大男嬰與11歲女童。男嬰7/13確診、8/22起出現發燒、紅眼、軀幹皮疹，8/23被家長帶往急診，疑似MIS-C收治住院，住院期間有冠狀動脈擴大情形，目前狀況平穩收治一般病房。

另一名11歲女童則於6/7確診，8/19起連續發燒5天，另有3天出現喉嚨痛、腹脹、腹瀉等症狀，8/23開始於臉部、四肢軀幹發現皮疹，8/24被家人帶往急診，診斷疑似MIS-C收住加護病房，目前仍持續於加護病房治療中。

根據指揮中心統計，截至今日我國累計190例兒童重症個案，其中29人不幸死亡。重症個案分佈以MIS-C 117例最多，其次依序為腦炎27例、肺炎22例、哮吼10例、家中死亡7例、敗血症3例、共病3例、心肌炎1例。

▲▼指揮中心8/27公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心公布本土病例分析及新增中重症、死亡個案。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心8/27公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

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