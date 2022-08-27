室友在咿咿啊啊！她一聽「熟悉震動」崩潰了：我的電動牙刷

▲原PO發現室友疑似拿她的電動牙刷來「快樂」。（示意圖／PAKUTASO）

網搜小組／鄺郁庭報導

有生理需求很正常，但這真的讓人很崩潰！一位女網友日前因為不舒服，提早回宿舍休息，無意間發現室友在房裡「咿咿啊啊」，而且似乎是拿她的「電動牙刷」來用，忍不住貼出大哭的表情符號求助，「要怎麼辦？要怎麼跟她說？」貼文一出，一票人也看傻，「我的五官被嚇到離家出走。」

這位女網友在Dcard發文，「室友用自己的電動牙刷自慰……」開頭提到她住的是雙人雅房，言下之意就是有位室友。就在近日某個下午，她因為不舒服就提早回宿舍，「發現房間傳出『伊伊啊啊』的聲音，還有熟悉的震動頻率的聲音！」

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這讓她瞬間聯想到某件事，「最近發現，我放在房間的電動牙刷有被人動過的情況」，就在懷疑室友拿她的電動牙刷自慰，「我又不敢正面拆穿，只好發出一些很大聲的聲音，讓她知道我回來了。」結果進到房間後，她一看心都涼了，「果然，我的電動牙刷放的方式又不一樣了！」

原PO就貼出大哭的表情符號求助，還在留言處透露，她已經有換過刷頭，但感覺是「治標不治本」。貼文一出，許多人都傻眼，「用別人的刷頭自慰太扯了吧」、「直接收起來吧…別放外面了」、「有多欲求不滿啦？叫她自己去買按摩棒啦」、「怎麼可以用別人的牙刷啊！嘔嘔嘔嘔！」

也有網友質疑這根本是創作文，「用刷頭確定不會痛嗎？感覺會破皮」、「真的不是創嗎？電動牙刷怎麼自慰？感覺妹妹會痛欸！」結果，話題意外釣出過來人，「我覺得不是創欸……之前我朋友跟我說，他朋友的室友用他朋友的洗臉機自慰，是真的有這種可怕的事情。」