行政妹突多了2000萬！無助求問...網一面倒推它：沒看過後悔的

▲行政妹詢問兩千萬遺產該怎麼規劃。（示意圖／記者陳俊宏攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

財富自由是許多人追尋的夢想，如果有一天突然多了一筆巨款，你會如何運用呢？一名女網友表示，自己即將獲得2000萬的遺產，苦惱該拿來投資房地產還是創業？引網友熱議，大家一面倒推薦她「買房沒看過後悔的」。

一名女網友在Dcard以「遺產2000萬要投資房地產還是創業？」為題發文，表示自己沒什麼專長，目前正在免洗公司當行政，但之後會有2千萬遺產下來，款項分成2筆，目前已經先拿到1筆1000萬，3年後則會拿到另1筆1000萬，現在住在鄉下親戚家，近日「看到一間市區店面透天想買，售2300萬打算自備款5~600萬 ，貸款1700，房貸5~6萬前3年就用1000萬減自備款來撐。」

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她表示，若真的買了透天厝，那一二樓當店面出租就能補貼房貸了，「計畫5-10年後賣掉店透當作投資，按漲幅可以賺500萬以上，錢回收後就改買市區新大樓自住比較便宜，剩下的錢就可以生活」而她同時也會繼續當社畜讓自己仍有收入。

但原PO一方面又有點覺得上述的規劃聽起來有點廢，所以也想還是要一半拿來租房、一半拿來創業，但同時不知到要創什麼，擔心「怕創失敗就沒錢了」，好奇「房產或創業（其它投資）要怎麼選？」

▲原PO苦惱是該買房還是創業？（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出引網友熱議，大家紛紛留言自己的想法，「可以創業 但我不知道要創什麼？有事嗎？」、「不知道怎辦就1000放房地產1000放股票」、「如果妳什麼都不懂的話就買存股吧，明年妳就財富自由了」、「兩千萬，殖利率算5就好，一年有一百萬股息能花」、「我有2000萬會分批重壓我的持股。大概超過八百萬，每月有超過3萬被動收入。市場上要挑有5％報酬率的股票其實不難。但是真的要做好功課就是了。」。

多數人是一面倒推薦她買房，「台灣創業失敗率超高，我還沒看過買房有後悔的」、「買房真的，台灣不缺有夢想的人」、「貸款買房然後去買美股etf 還有台股etf，建議買高股息類的 用高股息的錢養房貸利息」、「誠心建議房地產」、「買房，之後買指數型etf」、「房價炒作高點入手不明智，真要投資房產建議再等一兩年房價下修回歸」、「創業是為了賺你手上這些錢，直接累積房地產」、「找殖利率5%以上的，投一千萬，找個小套房（三百萬內）或是桃園未來有捷運的房（九百萬內）」。