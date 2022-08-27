高雄男偷52萬留「署名紙條」佈疑陣　不用柯南！看監視器就破案　

▲邱姓男子偷走的52萬8千元現金 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名邱姓男子趁著朋友全家出門時，潛入友人家中打開保險櫃，偷走52萬多現金，警方在現場找到一張紙條，還寫了疑犯的名字，不過這卻是邱姓男子故意混淆警方的偵辦的方式，但最後他失算了，因為這次連柯南都不用出馬，「監視器」就能還原真相。

一名魏姓女子在23日向警方報案，表示自己全家出遊回來，結果發現自家保險櫃被打開，而且裡頭的現金52萬8千元全都不見了，鳳山分局趕緊請鑑識小組前往採證，就在案發現場發現一張紙條，裏頭有「某人」自敘缺錢，所以歪腦筋動到你家拿走現金，自己很誠實的跟坦白，最後還有署名簽字。

▲邱姓男子犯案後，故意留下的紙條要誤導警方辦案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲邱姓男子犯案的身影被監視器拍下 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

看起來案情水落石出，警方查出，全案應是用借貸掩護偷竊，而且也有明確的對象，但是警方調閱監視器卻「案情大逆轉」，偷竊者根本不是署名的那一位，而是另一名30歲的邱姓男子，警方到了邱姓男子的家中搜索，查到了相關的作案工具，包含拿來破壞保險箱的砂輪機。

邱姓男子是在23日晚間21點潛入被害人家中犯案，同時用砂輪機來破壞保險箱，至於為何現場有一張紙條，是他偵探電影看太多，以為這樣可以順利矇騙過關，但是百密卻輸在「監視器」，讓員警私下說，這種案子不用柯南出馬，轄區派出所綽號「童乩」的所長來就搞定了，警方找回52萬8千元現金，也將邱依竊盜罪移送。