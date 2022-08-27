嬸嬸帶她買內衣　在14人家庭群組聊「她很大X罩杯」！爸1句話帥翻

▲嬸嬸帶她買內衣，事後和親戚大聊她的尺寸。（示意圖／翻攝自Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

如果被長輩的行為冒犯，也不一定能開口糾正。一名女子就表示，她嬸嬸最近帶她去買內衣，事後卻在家庭群組大肆宣揚她的尺寸，還說「真的很大」，讓她相當尷尬，直接回覆「可以不要在群組討論這件事嗎？」

原PO昨（26）日在Dcard發文表示，她是單親家庭，爸爸就麻煩嬸嬸帶她去買內衣，當天除了她還有三個堂妹同行，店員看見她身材瘦卻又有胸，便誇讚她一番，嬸嬸聽見也開始說一些有的沒的。

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事後嬸嬸要和爸爸拿買內衣的錢，竟把她的尺寸、價錢都發到有14人的家庭群組上，標記原PO爸說「你女兒真的很大欸，她是*罩杯，真的很大…」，因為爺爺奶奶也在群組裡，原PO感到相當不適，直接回覆「可以不要在群組討論這件事嗎？」

▲女網友發文。（圖／翻攝自Dcard）



嬸嬸竟回說，「大很好啊，妹妹他們想要都沒有欸，誰帶你去買的啊，態度這麼差」，原PO爸見狀便出面回應，「這種事本來就不能隨便講，不然你也講你女兒他們的啊，難道我女兒不是人嗎」。原PO表示，事發至今已過一個月，她現在想起這件事還是很想哭，「超想把這對胸部直接拔掉」，「這真的是一個長輩該做的事嗎？」

文章曝光後，不少網友留言表示，「嬸嬸姑姑通常都是家中狠角色」、「直接回：妹妹想要都沒有嬸嬸是不是要先檢討自己」、「超討厭這種八卦親戚，還敢當大家面前講真是不要臉」、「這樣就隨便說出人的隱私，真的非常沒有品格也非常沒有教養」、「他可能真的很羨慕你吧，但是這種長輩真的很不值得尊敬」，也有人欣賞原PO爸的回應，「你爸帥慘了，回那句直接完勝」、「還好爸爸幫妳講話」。