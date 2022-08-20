微博熱搜嘲笑「台灣輸入法太麻煩」　被打臉：大陸以前也是用注音

記者蔡紹堅／綜合報導

台灣人常用的注音輸入法近日登上了微博熱搜，一名中國大陸網友把台灣朋友使用注音輸入法打字的過程拍成了影片，嘲笑台灣的輸入法太過麻煩，打字速度太慢。不過，也有見多識廣的大陸網友出來留言打臉，稱注音早在一百年前就出現，大陸1949年之後還曾用過一陣子，是後來才改用拼音，「這不就是在嘲笑自己的祖先嗎？」

▼「台灣輸入法太麻煩」上了微博熱搜。（圖／翻攝微博）



從影片中可以看見，一名台灣女生正在示範如何用注音在手機上打字，並且一邊解釋「這個是ㄛ ，然後這個是三聲，然後這個是ㄞ ，然後愛是四聲，然後你，這是ㄋㄧ ，再加一個三聲就有了，最主要你要懂每一個注音怎麼唸。」

由於女生打字的速度較慢，影片上傳以後被許多大陸網友嘲笑，「台灣的輸入法也太麻煩了！」「這個打字也太慢了！」「難怪翻牆和蛙對線的時候，四個人同時都罵不過我一個。」「為啥有種蜜汁日文的感覺。」「原來這個是彎彎的輸入法，我還以為是啥語言。」

不過，也有不少見多識廣的大陸網友表示，「這是中國一直沿用的拼音方式啊，只不過後邊的時候變化成字母的形式了，翻開新華字典後面看看。」「這就是注音符號啊，跟拼音是一個意思，大伙在優越啥？」「能不能別誤導人了，只是這個人不熟練吧，注音本質上跟拼音沒啥區別。」「這本來就是中國的注音，70年前你的祖先都用過，後面才改用了拼音，這不是嘲笑自己的祖先、自己的文化嗎？」

事實上，「注音」誕生的時間比中國大陸現在慣用的「拼音」早非常多，最早於1912年（民國初年）由中華民國教育部制定，1918年正式發布。值得注意的是，中共1949年建政之後，也曾使用過注音一段時間，直到1958年改推行「漢語拼音方案」之後才逐漸沒有使用。