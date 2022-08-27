Gmail「滑大頭貼」挖出隱藏功能！　網喊長知識：真的快超多

▲Gmail。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人會將私人和工作使用的信箱分開，因此常常會有切換帳號的需求。就有一名網友發文表示，日前他正好滑到Gmail的帳號頭像，結果便意外發現切換帳號的小技巧，真的方便很多！貼文曝光後，底下一票網友直喊長知識。

這名網友在PTT的iOS板上，以「Gmail app切換帳號」為題發文，提到他有兩個Gmail帳號，日前因不小心滑到右上方的帳號頭像，結果發現竟然可以用「上下滑」的方式來切換帳號。

原PO表示，過去若要切換帳號，他大多都會點選帳號頭像，接著再點選帳號，共要2個步驟，現在得知可以直接滑了以後，就只要1個動作就好，真的方便很多。

▲網友討論。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，不少網友直呼長知識，「哇長知識了，超方便」、「以前真的不知道，長知識」、「謝謝分享，剛剛試了真的快超多」、「學到了，安卓也可以」、「感謝分享，從來沒注意到可以這樣切換，方便多了」、「第一次知道，原來這麼方便切換」、「好酷！看了這篇才知道」。也有網友分享，「Google的APP都可以這樣切換，很方便」、「剛剛試Google Maps也可以」。

不過也有些網友回應，「竟然這麼多人不知道」、「有點訝異，原來很多人不知道」、「看到推文我以為反串」、「已經分不清是不是反串了」、「已知用火，當初點進APP時也會講，看來大家都沒在看」、「這功能很久了～但很多人不知道」、「所有收件匣不是更快嗎」。

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