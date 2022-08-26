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坑消防署10年　「救難教父」葉泰興夫婦偽造國際證照遭起訴

▲▼「救難教父」葉泰興涉假冒國際救援教練協會（IRIA）授權培訓救難人員發證書。（圖／記者劉昌松攝）

▲「救難教父」葉泰興涉偽造國際救難證照遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

曾被譽為台灣救難教父的葉泰興，明知自己未獲國際救援教練協會(IRIA)授權，就假冒IRIA到消防署、各地縣市政府開課，並發給學員假的「國際急流救生專業證照」，消防署因未查證葉泰興背景，被監察院發文糾正。台北地檢署調查後，26日依偽造文書等罪嫌起訴葉泰興與妻子劉容慈。

在台灣搜救界鼎鼎有名的葉泰興，號稱是IRIA在亞洲唯一的搜救訓練師，從2009年起，受邀到消防、國防等政府單位擔任搜救教官，甚至為消防署撰寫過相關教材，並以IRIA-ASIA名義，製作水壺等相關產品販售，直到2020年初，正牌的加拿大IRIA在官網宣告，IRIA-ASIA和IRIA毫無關聯，揭發這起詐欺案(FRAUD)。

監察院曾為此調查，發現葉泰興只有IRIA的三級救生員資格，卻偽造講師證書，從2009年到2011年間，騙過消防署，獲得政府按年度編列約20萬元預算，幫葉泰興開課並核發上千張假的IRIA證書給學員，各地方政府以及民間協會也誤信葉泰興的救難專業，紛紛邀請葉泰興前往授課。

消防署因未善盡查證之責，損及政府名譽及施政形象，遭監察院發文糾正，至於葉泰興和妻子劉容慈，則在2021年間被以詐欺案被告身分約談，檢察官調查後，認定葉泰興夫妻都涉犯偽造文書等罪，依法提起公訴。

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