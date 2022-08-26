快訊／警13槍轟癱恐怖雙刀男　方仰寧破天荒力挺：記功一次

記者林悅、黃宥寧／台南報導

台南市學甲區宅港派出所26日下午發生攻擊事件！吳姓男子持雙刀衝進所內，想攻擊值班員警，警員李峻安對空鳴槍後，朝該吳男非致命部位連開數槍制伏，前後共射擊13發子彈將其制伏上銬，吳男經緊急送醫治療後，生命徵象穩定無生命危險。對此，方仰寧對於李員大膽用槍非常肯定，決定立即發布行政獎勵記功1次。

台南市警局長方仰寧指出，學甲分局宅港派出所警員李峻安26日下午3時許，擔服值班勤務，適逢吳姓民眾進入派出所，並稱外面天氣炎熱想藉陰涼處乘涼，李員見其精神狀況不佳，即讓他進入在辦公廳椅子休息。

豈料，吳男入所後，開始質問員警為何要取締他友人酒後駕車，越來越激動，隨後起身靠近值班台，並從身後衣服內抽出預藏的2把菜刀攻擊李員，李員見狀立刻出手架住吳男雙手後，李員隨後跑向派出所前方庭院，當時吳男持雙刀自所內追出來，李員立即對空鳴槍制止，喝令吳男放下手中菜刀，但吳仍瘋狂持刀追逐，當時情況急迫，李員為保護自己生命安全，即對吳男四肢進行射擊制止，前後共射擊13發子彈，才將其制伏上銬。

隨後也立即通知消防局及支援警力到場協助送醫，吳男經緊急送醫治療後，生命徵象穩定無生命危險，目前學甲分局持續戒護調查中。

▲台南吳姓男子持雙刀砍警，遭李姓警狂開13槍。（圖／翻攝自記者爆料網）

方仰寧說，本月22日2位員警不幸遇害之後，市警局即加強全體員警敵情觀念及要求大膽使用警械，所以李員遇到危害時，能正確大膽使用警械，他個人也十分支持全體員警大膽使用警械，這件事他認李員表現很好，除大膽正確使用警械，且朝歹徒非致命部位開槍，而制服歹徒，給予肯定，決定立即發布行政獎勵記功1次。

最後方仰寧也指出，警察執勤是水裡來火裡去，工作勤務十分危險，他呼籲全體民眾能支持警察大膽使用槍械；學甲警分局長蔡宗昌表示，肯定員警機警反應，第一時間反制持刀攻擊警察的民眾，大膽使用警械制止，避免生命遭受危害。