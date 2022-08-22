警用車上有彈孔！台南2警遭割喉殉職　方仰寧哽咽：全力緝兇

▲台南2警追捕機車竊盜犯欲襲，其中1警遭割頸20公分，2人送醫均告不治。（圖／翻攝記者爆料網）



記者林悅、林冠吟／台南報導

台南市2名員警22日中午11時許追捕騎乘機車的竊盜通緝犯，不料卻反遭割喉攻擊，2警不幸死亡，凶嫌還疑似搶走員警佩槍逃逸無蹤。目前警方已鎖定嫌犯機車車牌「369-PGB」(深紅色，光陽普通重機，有失竊登記)，並在線上下令全台圍捕攔截，同時也提醒線上同仁「注意自身安全」。台南市警局局長方仰寧下午2時出面說明案情，並表示目前有在巡邏車上發現應為警用槍的彈孔痕跡。

針對對這起殺警案，方仰寧出面時回應表示，不幸殉職的36歲凃明誠與27歲的曹瑞傑當時同坐一部巡邏車執行巡邏勤務，於路上發現一部機車贓車，因此一路追著犯嫌軌跡來到台江大道，原本來有一部機巡的同仁跟在一旁，機巡同仁趕抵現場時，尚不清楚發生什麼事，只看到涂、曹2人滿身是血地躺在地上，立即打電話求救。

▲台南市警局局長方仰寧出面說明員警雙雙殉職案情，並表示巡邏車上有發現彈孔痕跡。（圖／記者林悅翻攝）



方仰寧指出，曹員身上有刀傷、遭割喉，凃明誠有領警用配槍，但現場卻找不到配槍，相關預備彈匣也尚未尋獲，目前唯一可以確定的是，確定有一把警槍不見，且現場有發現彈孔，研判應該就是警用槍彈孔，相關現場正實施管制，以釐清相關案情。

方仰寧哽咽表示，殉職的員警中，凃明誠警專23期畢業，現年36歲；曹瑞傑警專32期畢業，現年27歲，2人都相當年輕勇敢，卻不幸在勤務當中犧牲生命，台南市警局一定會因公殉職從優撫卹、喪葬部分也會謹慎辦理，同時積極對家屬慰問，做好喪葬與撫卹事宜。

此外針對最重要的緝凶部分，方仰寧強調，目前將調閱行車紀錄器和車牌，動員刑警大隊所有刑事局警力，以團隊分工的方式務必在最短時間，將兇嫌追緝到案，「這是責任也是使命，同仁因公殉職一定要對他的死有交代，不容歹徒向公權力挑戰。」